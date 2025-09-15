Lookman e un nuovo addio, ma l’Atalanta può uscirne vincitrice

Il nigeriano sempre al centro delle voci di mercato: Inter e non solo sulle sue tracce

E’ stato il caso dell’estate, una lotta interna che sembrava portarlo verso un’altra maglia nerazzurra, quella dell’Inter. Alla fine Ademola Lookman è rimasto in nerazzurro, ma quello dell’Atalanta.

Il club orobico ha deciso di rifiutare le varie proposte per il nigeriano. Il club era pronto a cederlo, ma di fronte alla sorprendente proposta per Retegui i piani sono cambiati. E ora c’è una situazione da ricostruire. Lookman è stato recentemente convocato con la Nigeria e adesso è pronto a tornare a rivestire la maglia della Dea. Probabilmente nelle scorse settimane non era questa la sua volontà, ma ora il giocatore dovrà essere bravo a ricucire la situazione e lo strappo: restare fermo da qui fino a gennaio rappresenterebbe un grosso problema.

Atalanta, Lookman via a gennaio: la situazione

L’interesse nei confronti di Lookman da parte degli altri club non si è assopito. L’Inter continua a sognarlo, ci ha provato il Bayern Monaco, si è parlato di Turchia e ora si parla anche di Tottenham.

A gennaio ci sarà una Coppa d’Africa da giocare e in ottobre le ultime gare di qualificazione per la Coppa del Mondo. La Nigeria è in difficoltà e si giocherà lo scontro diretto in casa contro il Benin per cercare quantomeno di raggiungere i playoff, visto che al Sudafrica (primo nel girone) basta ottenere un pareggio nelle prossime due gare.

E per evitare di perdere un treno così importante, Lookman non potrà permettersi di non scendere in campo con l’Atalanta. Una “win-win situation“, visto che il calciatore dovrà tornare a giocare per non perdere la forma e per sperare di essere convocato dalla propria nazionale, mentre i nerazzurri, schierandolo, eviteranno che il cartellino subisca un’eccessiva svalutazione e con un Lookman in più nel motore, la squadra potrebbe trovare la svolta giusta.

Una cessione a gennaio, proprio con la Coppa d’Africa di mezzo, potrebbe non essere una soluzione così semplice, anche se nuovi assalti sono certamente da tenere in considerazione. Magari ancora dall’Italia, con l’Inter sempre vigile, magari dall’estero. L’Atalanta però lo ha fatto capire nell’ultima sessione di mercato: continuerà ad essere lei a dettare le condizioni.