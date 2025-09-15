Infortunio Dybala, lesione ufficiale: tempi di recupero più lunghi

Tempi di recupero più lunghi per Paulo Dybala, è confermata la lesione: le condizioni dell’argentino dopo Roma-Torino

Paulo Dybala si ferma subito. Prima tegola stagionale per la Roma di Gian Piero Gasperini, che perde l’argentino per i prossimi impegni ufficiali.

“Dybala ha avuto un piccolo problema fisico. Ha fatto molto bene nel primo tempo. Lui e Soulé sono stati molto attivi, peccato si sia dovuto fermare. La sua assenza per noi pesa, spero non si tratti di nulla di importante”, aveva dichiarato a caldo Gasperini – preoccupato – dopo Roma-Torino. Per l’ex Juventus c’è lesione.

Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto oggi Paulo Dybala hanno infatti evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa 15 giorni, quindi almeno un paio di settimane: l’attaccante argentino salterà sicuramente il derby di domenica prossima contro la Lazio e successivamente Verona e Nizza e Lille in Europa League. L’obiettivo dello staff medico potrebbe così diventare Fiorentina-Roma del prossimo 5 ottobre, prima della seconda sosta per le Nazionali. Dybala è già costretto ai box.