Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Infortunio Dybala, lesione ufficiale: tempi di recupero più lunghi

Foto dell'autore

Tempi di recupero più lunghi per Paulo Dybala, è confermata la lesione: le condizioni dell’argentino dopo Roma-Torino

Paulo Dybala si ferma subito. Prima tegola stagionale per la Roma di Gian Piero Gasperini, che perde l’argentino per i prossimi impegni ufficiali.

Dybala in lacrime dopo l'infortunio
Si ferma subito Dybala, UFFICIALE: lesione muscolare per la stella della Roma (Foto LaPresse) – calciomercato.it

“Dybala ha avuto un piccolo problema fisico. Ha fatto molto bene nel primo tempo. Lui e Soulé sono stati molto attivi, peccato si sia dovuto fermare. La sua assenza per noi pesa, spero non si tratti di nulla di importante”, aveva dichiarato a caldo Gasperini – preoccupato – dopo Roma-Torino. Per l’ex Juventus c’è lesione.

Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto oggi Paulo Dybala hanno infatti evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa 15 giorni, quindi almeno un paio di settimane: l’attaccante argentino salterà sicuramente il derby di domenica prossima contro la Lazio e successivamente Verona e Nizza e Lille in Europa League. L’obiettivo dello staff medico potrebbe così diventare Fiorentina-Roma del prossimo 5 ottobre, prima della seconda sosta per le Nazionali. Dybala è già costretto ai box.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie