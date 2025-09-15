Atalanta
DIRETTA Serie A, Verona-Cremonese: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale la partita tra scaligeri e grigiorossi

La terza giornata di Serie A si chiude oggi con due posticipi. Ad aprire il palinsesto di giornata toccherà allo scontro salvezza tra Verona Cremonese. Una sfida che mette di fronte due squadre che stanno vivendo un momento psico-fisico decisamente agli antipodi.

Partiamo dagli ospiti che, grazie ai successi contro Milan e Sassuolo, sono a punteggio pieno e vanno a caccia di un clamoroso tris per raggiungere in vetta alla classifica Juventus Napoli. Arrivato nelle ultime ore di mercato, Jamie Vardy è stato regolarmente convocato da Davide Nicola e in casa lombarda c’è grande attesa attorno all’ex bomber del Leicester.

Contro gli scaligeri, i grigiorossi potranno contare sull’attacco al completo, grazie al recupero di Bonazzoli, l’eroe di San Siro. Paolo Zanetti, dal canto suo, ha bisogno di una vittoria per non finire subito nella graticola e alimentare ancora di più le voci su un potenziale esonero.

Ufficializzato pochi giorni fa a parametro zero, Roberto Gagliardini è stato regolarmente convocato, al pari degli altri ultimi acquisti Akpa Akpro, Bella-Kotchap e Orban. Calciomercato.it seguirà la sfida dello stadio Marcantonio Bentegodi (ore 18.30) in tempo reale.

Formazioni ufficiali Verona-Cremonese

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Giovane. Allenatore: Zanetti
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Nicola
ARBITRO: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Juventus punti 9; Udinese 7; Milan, Roma e Cremonese* 6; Atalanta 5; Cagliari e Torino 4; Inter, Bologna, Como*, Lazio e Sassuolo 3; Fiorentina 2; Pisa, Genoa*, Parma, Verona* e Lecce 1. *una partita in meno

