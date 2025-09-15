Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Serie A, Como-Genoa 1-0 | Gol pazzesco di Nico Paz da 25 metri! LIVE

Foto dell'autore

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sul monday night della terza giornata di Serie A

Si chiude questa sera il terzo turno di campionato di Serie A. Andato in archivio l’altro posticipo di giornata (Verona-Cremonese), nel monday night in riva al Lago, il Como ospita il Genoa. I padroni di casa proveranno a riscattare il passo falso in casa del Bologna, mentre gli ospiti vanno a caccia della prima vittoria del torneo.

L'allenatore del Como, Fabregas, protesta
DIRETTA Serie A, Como-Genoa: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.it

Dopo il convincente successo contro la Lazio, la squadra allenata da Cesc Fabregas non è riuscita a confermarsi in trasferta e cerca ora i tre punti tra le mura amiche per confermare le ambizioni europee di inizio stagione, corroborate da una sessione di calciomercato scoppiettante.

In caso di trionfo davanti ai propri tifosi, i lariani raggiungerebbero a quota sei punti le più blasonate Milan Roma. L’allenatore spagnolo dovrà fare a meno degli infortunati Diao, Dossena Van der Brempt, mentre Verdi è fuori per scelta tecnica. Reduci dalla sconfitta casalinga contro la Juve (0-1), i liguri hanno bisogno di punti per muovere la classifica.

Anche in queste prime due giornate di campionato, la squadra di Patrick Vieira ha confermato la solidità difensiva della scorsa stagione, ma per mettere fieno in cascina c’è bisogno di cancellare quello zero dalla casella dei gol realizzati. Calciomercato.it seguirà la sfida dello stadio Giuseppe Sinigaglia in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Como-Genoa

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret; Kuhn, Paz, Rodriguez; Morata. All. Fabregas
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo. All. Vieira
ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Juventus punti 9; Udinese e Cremonese 7; Milan, Roma e Cremonese* 6; Atalanta 5; Cagliari e Torino 4; Inter, Bologna, Como*, Lazio e Sassuolo 3; Fiorentina e Verona 2; Pisa, Genoa*, Parma e Lecce 1

*una partita in meno

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie