DIRETTA Serie A, Como-Genoa 1-0 | Gol pazzesco di Nico Paz da 25 metri! LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sul monday night della terza giornata di Serie A

Si chiude questa sera il terzo turno di campionato di Serie A. Andato in archivio l’altro posticipo di giornata (Verona-Cremonese), nel monday night in riva al Lago, il Como ospita il Genoa. I padroni di casa proveranno a riscattare il passo falso in casa del Bologna, mentre gli ospiti vanno a caccia della prima vittoria del torneo.

Dopo il convincente successo contro la Lazio, la squadra allenata da Cesc Fabregas non è riuscita a confermarsi in trasferta e cerca ora i tre punti tra le mura amiche per confermare le ambizioni europee di inizio stagione, corroborate da una sessione di calciomercato scoppiettante.

In caso di trionfo davanti ai propri tifosi, i lariani raggiungerebbero a quota sei punti le più blasonate Milan e Roma. L’allenatore spagnolo dovrà fare a meno degli infortunati Diao, Dossena e Van der Brempt, mentre Verdi è fuori per scelta tecnica. Reduci dalla sconfitta casalinga contro la Juve (0-1), i liguri hanno bisogno di punti per muovere la classifica.

Anche in queste prime due giornate di campionato, la squadra di Patrick Vieira ha confermato la solidità difensiva della scorsa stagione, ma per mettere fieno in cascina c’è bisogno di cancellare quello zero dalla casella dei gol realizzati. Calciomercato.it seguirà la sfida dello stadio Giuseppe Sinigaglia in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Como-Genoa

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret; Kuhn, Paz, Rodriguez; Morata. All. Fabregas

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo. All. Vieira

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Juventus punti 9; Udinese e Cremonese 7; Milan, Roma e Cremonese* 6; Atalanta 5; Cagliari e Torino 4; Inter, Bologna, Como*, Lazio e Sassuolo 3; Fiorentina e Verona 2; Pisa, Genoa*, Parma e Lecce 1

*una partita in meno