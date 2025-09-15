“Di Gregorio non è da Juventus”: anche Gattuso la pensa così

Bocciatura pesante dopo Juventus-Inter: “Di Gregorio non è da Juve”. Il commento sul portiere dei bianconeri

Spettacolo, tanti gol ma anche errori. Il Derby d’Italia fra Juventus ed Inter ha regalato emozioni a non finire, ma all’indomani del pazzo 4-3 che ha visto festeggiare i bianconeri si passa anche alle analisi sulle prestazioni dei singoli.

Uno dei pochi bianconeri che non hanno convinto è stato Michele Di Gregorio. Stefano Agresti, su ‘Radio Radio’, ha analizzato così la prova dell’estremo difensore: “Dallo scorso anno abbiamo detto che Di Gregorio non è a livello degli altri portieri della Juventus. I bianconeri hanno avuto sempre il portiere della nazionale, con alcuni intermezzi minimi”.

L’ex Monza non è ancora nel giro della Nazionale: “Di Gregorio quando Gattuso fa le convocazioni non lo considera nemmeno nei primi cinque. Per me non è un portiere da Juventus. Tra le prime della classifica è quello meno competitivi. Per Sommer invece sì cominciano a vedere gli anni”.

Juventus-Inter, i verdetti su Di Gregorio e Sommer

Pesante bocciatura, dunque, per Michele Di Gregorio dopo il primo big match della nuova stagione. Il portiere era comunque reduce da un ottimo finale di stagione e si è messo in mostra anche al Mondiale per Club.

Agresti, poi, ‘stronca’ anche Sommer in casa Inter: “Sommer sta dando pessime sensazioni. Ieri ha preso due gol che non doveva prendere. La sua partecipazione è stata determinante. Nella difesa che non funziona mettiamoci anche il portiere. A portieri invertiti sarebbe cambiato poco, perché anche Di Gregorio ha preso un gol che non avrebbe dovuto”. E Josep Martinez scalpita già.