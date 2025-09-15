Atalanta
Cambio forzato, out in lacrime dopo mezz’ora

Il tecnico costretto alla sostituzione dopo l’infortunio occorso al giocatore, uscito dal campo piangendo

Un esordio certamente da dimenticare e gli incubi degli infortuni che tornano a farsi vivi, per una gara durata soltanto 30 minuti.

Infortunio
Infortunio a Verona: fuori dal campo in lacrime

Un debutto orribile per Roberto Gagliardini con la maglia del Verona. Non tanto per la qualità della prestazione del centrocampista ex Inter e Monza, alla prima in gialloblù, quanto perché dopo soli 30 minuti di gioco il giocatore classe 1994 è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio. In occasione di un contrasto aereo con Bonazzoli, Gagliardini si è accasciato subito a terra in lacrime.

Un movimento innaturale della spalla quello del giocatore, autore per altro di una prima mezz’ora decisamente positiva. I medici sono subito intervenuti, ma Gagliardini si è reso subito conto di non poter continuare e ha chiesto il cambio, uscendo con il braccio destro sostanzialmente immobilizzato. Al suo posto Paolo Zanetti ha schierato un altro ex Monza, l’ivoriano Akpa-Akpro. Ora bisognerà capire l’entità dell’infortunio del neo giocatore gialloblù, anche se le premesse sembrano far presagire il peggio. Solo appositi esami potranno però chiarire ogni dubbio.

