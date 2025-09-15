Cambio forzato, out in lacrime dopo mezz’ora

Il tecnico costretto alla sostituzione dopo l’infortunio occorso al giocatore, uscito dal campo piangendo

Un esordio certamente da dimenticare e gli incubi degli infortuni che tornano a farsi vivi, per una gara durata soltanto 30 minuti.

Un debutto orribile per Roberto Gagliardini con la maglia del Verona. Non tanto per la qualità della prestazione del centrocampista ex Inter e Monza, alla prima in gialloblù, quanto perché dopo soli 30 minuti di gioco il giocatore classe 1994 è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio. In occasione di un contrasto aereo con Bonazzoli, Gagliardini si è accasciato subito a terra in lacrime.

Un movimento innaturale della spalla quello del giocatore, autore per altro di una prima mezz’ora decisamente positiva. I medici sono subito intervenuti, ma Gagliardini si è reso subito conto di non poter continuare e ha chiesto il cambio, uscendo con il braccio destro sostanzialmente immobilizzato. Al suo posto Paolo Zanetti ha schierato un altro ex Monza, l’ivoriano Akpa-Akpro. Ora bisognerà capire l’entità dell’infortunio del neo giocatore gialloblù, anche se le premesse sembrano far presagire il peggio. Solo appositi esami potranno però chiarire ogni dubbio.