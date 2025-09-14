Yildiz, altra minaccia per la Juve: scout presenti contro l’Inter

Il numero 10 della Vecchia Signora corteggiato da un altro grande club oltre al Barcellona, può scatenarsi l’asta

Dopo aver assaggiato con continuità l’aria della prima squadra con Allegri e dopo la prima annata da titolare, con la maglia numero 10 addosso, per Kenan Yildiz si attende l’annata della consacrazione. E’ lui uno dei capisaldi della Juventus attuale, uno di coloro che dovrà provare a trascinare la squadra per spingerla più in alto possibile. E le sue doti sembrano sul punto di esplodere.

Un po’ a corrente alternata lo scorso anno, ma con alcuni lampi di classe abbagliante. Come la doppietta nel derby d’Italia contro l’Inter, in quel folle 4-4 dello scorso ottobre. A Torino, sabato sera, è riuscito a ripetersi con un gran gol che gli è valso il premio di ‘Player of the Match’. Ma la grande qualità di Yildiz è anche un fattore in grado di attirare le mire di tanti club europei importanti.

In questi giorni, è stato rilanciato l’interessamento del Barcellona per il talento turco. Ma oltre ai catalani, c’è un’altra pretendente assai prestigiosa che mette in allarme la Juventus, che valuta il suo gioiello non meno di 80 milioni di euro.

Yildiz, c’è anche il Chelsea: Maresca ci pensa

Yildiz piace, eccome, anche in Inghilterra. In particolare al Chelsea campione del Mondo, con Enzo Maresca suo grandissimo estimatore. Secondo quanto riportato dal giornalista Mark Brus, scout del club londinese lo hanno osservato dal vivo nella sfida contro l’Inter.

L’allenatore italiano ritiene che il numero 10 juventino abbia le stimmate del grande giocatore. In quella zona di campo, fino a fine mercato, il Chelsea ha cercato un rinforzo di altissimo profilo, che fosse anche aggiuntivo a Garnacho, effettivamente arrivato alla conclusione della sessione.

Secondo ‘Caught Offside’, il Chelsea ha Yildiz nella propria lista, così come Morgan Rogers dell’Aston Villa e Malick Fofana del Lione. La disponibilità economica, ai londinesi, di certo non manca, dunque bisognerà fare attenzione a una possibile offerta, anche a tre cifre.