Roma-Torino 0-1: decide Simeone, primo ko per Gasperini

Foto dell'autore

Colpo del Torino di Baroni sul campo della Roma, arriva la prima sconfitta per Gasperini alla guida dei giallorossi

Arriva nel “lunch match” delle 12:30 la prima sorpresa della terza giornata di Serie A: il Torino di Baroni vince all’Olimpico contro la Roma grazie alla rete dell’ex Napoli Simeone.

gian piero gasperini
Gian Piero Gasperini cade col Torino: prima sconfitta in Serie A per la sua Roma (Foto LaPresse) – calciomercato.it

Colpaccio dei granata firmato dal Cholito: nella ripresa è proprio l’argentino ad iniziare l’azione sulla sinistra con un velo che gli apre il campo, poi il gioco si sposta sulla fascia opposta e torna su di lui al limite dell’area di rigore. Simeone si accentra e calcia col destro a giro sul secondo palo, non c’è nulla da fare per Svilar.

Dopo un primo tempo piuttosto spento e sotto ritmo da parte di entrambe le formazioni, la partita dell’Olimpico si accende così al minuto 59′. Da quel momento accelera anche la Roma, ma Israel viene impegnato solamente nel finale in particolare su un tentativo di El Shaarawy e su un colpo di testa da ottima posizione di Pisilli. Passa il Toro, mentre Gasperini incassa la prima sconfitta da allenatore dei giallorossi.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* e Juventus* punti 9; Roma* e Cremonese 6; Udinese, Cagliari* e Torino* 4; Inter*, Como, Bologna, Lazio e Milan 3; Atalanta e Fiorentina* 2; Pisa, Genoa, Parma*, Verona e Lecce 1; Sassuolo 0.
*una partita in più

RIEPILOGO RISULTATI
Cagliari-Parma 2-0
Juventus-Inter 4-3
Fiorentina-Napoli 1-3
Roma-Torino 0-1
Atalanta-Lecce ore 15
Pisa-Udinese ore 15
Sassuolo-Lazio ore 18
Milan-Bologna ore 20.45
Verona-Cremonese domani ore 18.30
Como-Genoa domani ore 20.45

