Milan-Maignan ai titoli di coda: infortunio e cessione a gennaio

Svolta clamorosa, con il portiere transalpino che può lasciare il Milan nel prossimo mercato

Sembrava destinato a lasciare il Milan in estate. Invece, nella rivoluzione rossonera in un’estate ricchissima di cessioni, Mike Maignan è invece rimasto a Milano.

Al momento però il rinnovo del portiere non è ancora arrivato. Il contratto dell’estremo difensore francese scadrà infatti alla fine della stagione e ancora non sembrano esserci segnali di rinnovo. Una situazione non delle migliori in casa rossonera: il rischio di perdere il numero 16 a zero a fine stagione c’è.

E se da un lato la dirigenza sarà chiamata a lavorare al prolungamento contrattuale provando a convincere il giocatore, dall’altro potrebbe ragionare su possibili offerte per evitare di perdere il calciatore a zero. Da valutare l’infortunio subito col Bologna, ma sembra molto più che prematuro pensare che possa aver già giocato la sua ultima partita in rossonero.

Dipende però di che tipo saranno le offerte. Il Milan ha rifiutato in estate la corte del Chelsea, ritenendo l’offerta per Maignan non sufficiente. Una nuova proposta però potrebbe arrivare a gennaio, perché sulle tracce dell’estremo difensore ci sarebbe il Manchester United.

Rivoluzione United, Maignan o Martinez a gennaio

Il club inglese ha effettuato una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il reparto portieri. Onana è stato subito bocciato e spedito in prestito al Trabzonspor ad inizio settembre. Nelle ultime ore di mercato il club ha deciso di acquistare il belga Lammens, ma nonostante gli oltre 20 milioni di euro spesi, il classe 2002 non è sicuro di una maglia da titolare.

Amorim infatti sembra al momento intenzionato a dare fiducia al turco Bayindir, schierato titolare anche nel derby contro il Manchester City. Ecco quindi che, sottolinea ‘Fichajes.net’, il club inglese starebbe pensando ad un nuovo innesto a gennaio, soprattutto se Lammens non dovesse conquistarsi una maglia da titolare.

A questo punto due sarebbero i profili che stanno valutando i ‘Red Devils’. Uno è proprio Maignan, in scadenza di contratto con il Milan, che potrebbe liberarsi ad un prezzo relativamente abbordabile. L’altro invece è Emiliano Martinez.

L’argentino è ormai ai ferri corti con l’Aston Villa e Unai Emery e anche lui potrebbe cambiare maglia a gennaio. Il nodo maggiore, sottolineano dalla Spagna, sarebbe il costo del cartellino, non inferiore ai 25 milioni di euro. Una cifra sicuramente diversa rispetto a quella che potrebbe bastare per l’acquisto di Maignan.