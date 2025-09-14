Atalanta
Prima magia di Modric, il Milan stende il Bologna e stacca l’Inter

La squadra di Allegri – espulso – supera quella di Italiano e si riporta a 3 punti da Napoli e Juventus

Una magia di Luka Modric regala i tre punti al Milan nel posticipo domenicale contro il Bologna. Una partita che sembrava stregata per la formazione di Allegri, che ha colto quattro pali e si è vista prima assegnare e poi togliere un rigore. Staccata l’Inter e ripresa la Roma in classifica. Nota stonata l’infortunio muscolare di Maignan.

Cronaca e tabellino di Milan Bologna
Luka Modric decide Milan-Bologna (LaPresse) – Calciomercato.it

Avvio di primo tempo a ritmi molto alti, con il nuovo arrivato Rabiot subito molto intraprendente. Ma i felsinei tengono botta e costringono Estupinian e Tomori al fallo di ammonizione. Cambiaghi si vede annullare un gol per fuorigioco, mentre lo stesso terzino ecuadoriano prima e Gimenez poi centrano il palo alla sinistra di Skorupski.

La ripresa si apre con l’infortunio di Maignan che lascia il posto all’altro esordiente Terracciano. Al quarto d’ora arriva la prima gioia rossonera di Modric con un rasoterra a fil di palo su assist di Saelemaekers. Subito dopo potrebbe arrivare anche il raddoppio di Ricci, ma il suo tiro si stampa sul palo, mentre Gimenez si fa murare da Skorupski e poi coglie un altro legno.

Nel finale entra anche Nkunku e subisce fallo da rigore, poi tolto da Marcenaro dopo revisione al Var. Episodio che fa andare su tutte le furie Allegri, il quale si toglie la giacca e viene espulso. Salterà la trasferta di Udine di sabato prossimo: sarà uno scontro diretto ad alta quota. Gli uomini di Italiano, invece, se la vedranno col Genoa.

TABELLINO

MILAN-BOLOGNA 1-0
61′ Modric

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Juventus punti 9; Udinese 7; Milan, Roma e Cremonese* 6; Atalanta 5; Cagliari e Torino 4; Inter, Bologna, Como*, Lazio e Sassuolo 3; Fiorentina 2; Pisa, Genoa*, Parma, Verona* e Lecce 1.
*una partita in meno

RIEPILOGO RISULTATI
Cagliari-Parma 2-0
Juventus-Inter 4-3
Fiorentina-Napoli 1-3
Roma-Torino 0-1
Atalanta-Lecce 4-1
Pisa-Udinese 0-1
Sassuolo-Lazio 1-0
Milan-Bologna 1-0
Verona-Cremonese domani ore 18.30
Como-Genoa domani ore 20.45

