Poker Atalanta per la prima vittoria, l’Udinese sale al terzo posto

I bergamaschi superano il Lecce 4-1, i bianconeri espugnano il campo del Pisa grazie al gol di Iker Bravo

L’Atalanta conquista la prima vittoria in campionato con una vittoria netta contro il Lecce. Nonostante la mancata convocazione di Ademola Lookman e l’assenza di Scamacca, i nerazzurri non hanno problemi a superare i salentini, ancora a secco di vittorie in questo campionato, con un netto 4-1.

Atalanta-Lecce 4-1 (LaPresse) – calciomercato.it

Così come il Pisa, sconfitto in casa dall’Udinese, che supera la Roma e si accoda alla coppia di testa composta da Napoli e Juventus. Ai bianconeri basta la rete di Iker Bravo per regalare a Runjaic la seconda vittoria consecutiva.

Il match di Bergamo si sblocca nel primo tempo da palla inattiva. Colpo di testa vincente di Scalvini su cross di Zalewski e vantaggio nerazzurro. Nella ripresa gli uomini di Juric dilagano. De Ketelaere trova di destro l’angolo giusto. Il terzo gol lo firma Zalewski, che prima colpisce la traversa su punizione e poi firma il tris. Il poker lo trova ancora De Ketelaere che supera Falcone dopo un errore della difesa leccese. Gli ospiti trovano la rete con un bel sinistro di Ndri, che si vede poi negare da Carnesecchi la doppietta personale.

Atalanta-Lecce 4-1 e Pisa-Udinese 0-1: tabellino e classifica

A decidere invece l’altra gara à Iker Bravo. Lo spagnolo spedisce in rete un pallone vagante in area nerazzurra e firma la rete del successo bianconero. L’opportunità più grande per trovare il pareggio ce l’ha Moreo, che spedisce alto dopo il regalo di Solet.

Pisa-Udinese 0-1, decide Iker Bravo (LaPresse) – calciomercato.it

Con questo successo l’Udinese si porta a due punti da Napoli e Juventus, scavalcando la Roma, mentre l’Atalanta compie un balzo importante scavalcando diverse squadre, tra cui l’Inter. Pisa e Lecce restano ferme a 1 punto, appaiate a tante altre squadre, partite un po’ a rilento in questo inizio di stagione.

Atalanta-Lecce 4-1
Marcatori: Scalvini (A) 37′, De Ketelaere (A) 51′ e 73′, Zalewski (A) 70′, Ndri (L) 82′

Pisa-Udinese 0-1
Marcatori: Bravo 13′

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Juventus punti 9; Udinese 7; Roma e Cremonese* 6; Atalanta 5; Cagliari e Torino 4; Inter, Como*, Bologna*, Lazio* e Milan* 3; Fiorentina 2; Pisa, Genoa*, Parma, Verona* e Lecce 1; Sassuolo* 0.
*una partita in meno

RIEPILOGO RISULTATI
Cagliari-Parma 2-0
Juventus-Inter 4-3
Fiorentina-Napoli 1-3
Roma-Torino 0-1
Pisa-Udinese 0-1
Sassuolo-Lazio ore 18
Milan-Bologna ore 20.45
Verona-Cremonese domani ore 18.30
Como-Genoa domani ore 20.45

