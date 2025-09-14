Atalanta
PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO-LAZIO 1-0: Dele Bashiru mai in partita, Matic torna e domina

Voti e giudizi del match del Mapei Stadium valido per la 3a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

La Lazio perde di nuovo in trasferta e dopo la brutta serata di Como cade anche in casa del Sassuolo. Stavolta la prestazione non è imbarazzante come quella della prima giornata, ma ha evidenziato comunque i tanti limiti dei biancocelesti. Un match da 0-0, con pochissime occasioni e tiri in porta, deciso da un episodio che il Sassuolo è stato bravo e fortunato a far girare dalla sua parte. La squadra di Grosso ha giocato una partita solidissima, in cui ha concesso poco o nulla. A una settimana dal derby, la Lazio resta a 3 punti in 3 partite a -3 dalla Roma oggi sconfitta in casa col Torino.

Pagelle Sassuolo-Lazio

Sassuolo

Muric 7

Walukiewicz 6. Dal 46′ Coulibaly 5

Idzes 6,5

Muharemovic 7

Doig 6,5

Vrancx 6. Dal 63′ Volpato 6

Matic 7

Koné 6

Berardi 6. Dall’81’ Thorstvedt sv

Pinamonti 5,5. Dall’81’ Cheddira sv

Lauriente 5,5. Dal 63′ Fadera 6,5

All.: Grosso 6,5

Partita solida quella del Sassuolo, proprio come è solido un campione senza tempo come Matic. In qualsiasi posizione fa sempre la cosa giusta, con la lettura più intelligente. Lo avevamo ammirato alla Roma, le cose non sono cambiate di una virgola. Muric decisivo con una parata su Zaccagni che vale la vittoria. Bene anche Doig e Muharemovic, più spenti Laurienté e Pinamonti.

LAZIO

Provedel 6

Marusic 6,5

Gila 6,5

Romagnoli 5,5

Tavares 5

Guendouzi 5,5. Dall’80’ Isaksen sv

Rovella 5,5. Dal 40′ Cataldi 6

Dele-Bashiru 4,5. Dal 46′ Belahyane 6

Cancellieri 5,5. Dal 60′ Pedro 6

Castellanos 5,5. Dal 60′ Dia 5,5

Zaccagni 6

All.: Sarri 5,5

Arbitro: Tremolada 5,5

Un’altra brutta battuta d’arresto. La Lazio è in partita, l’atteggiamento è sempre corretto ma i limiti tecnici sembrano insormontabili, anche contro una squadra inferiore. Se non ci metti qualcos’altro in più diventa complicato. La linea difensiva lavora bene, Gila e Marusic comandano e disinnescano tutto, un episodio poteva deciderla e così è stato. Malissimo Dele-Bashiru, non bene anche Cancellieri come Nuno Tavares che sbaglia tantissimo. Forse per Sarri è arrivato il momento di metterli da parte.

Tabellino Sassuolo-Lazio

Marcatori: 70′ Fadera (S)

Ammoniti: Vrancx (S), Rovella (L), Marusic (L) Muharemovic (S), Doig (S), Pinamonti (S), Belahyane (L), Matic (S), Volpato (S)

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz (46′ Coulibally), Idzes, Muharemovic, Doig; Vrancx (63′ Volpato), Matic, Koné; Berardi (81′ Thorstvedt), Pinamonti (dall’81’ Cheddira, Lauriente (63′ Fadera).
A disp.: Satalino, Turati, Candé, Cheddira, Boloca, Pieragnolo, Romagna, Moro, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini.
All.: Grosso

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi (dall’80’ Isaksen), Rovella (40′ Cataldi), Dele-Bashiru (46′ Belahyane) ; Cancellieri (60′ Pedro), Castellanos (60′ Dia), Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Provstgaard, Pellegrini, Isaksen, Noslin.
All.: Sarri

Arbitro: Tremolada; Assistenti: Fontemurato – Cavallina; IV Uomo: Marinelli; Var: Meraviglia; Avar: Pairetto.

