Milan-Bologna in 9 contro 11: “Doppia espulsione con un altro arbitro”

A San Siro alcune decisioni arbitrali sono finite immediatamente sotto la lente di ingrandimento

Tra pochi istanti il primo tempo tra Milan e Bologna nel quale i rossoneri hanno lanciato segnali importanti rendendosi minacciosi dalle parti di Skorupski in diverse circostanze. Particolarmente ispirato, Adrien Rabiot si è subito messo in mostra con un paio di sortite grazie alle quali è riuscito a far male alla retroguardia del Bologna.

Rabiot a contrasto con il suo marcatore
Milan-Bologna in 9 contro 11: "Doppia espulsione con un altro arbitro" (LaPresse) – Calciomercato.it

Già perfettamente a suo agio nella veste tattica che gli ha ritagliato Massimiliano Allegri, l’ex mezzala del Marsiglia si è guadagnato gli applausi del suo pubblico inserendosi a fari spenti con tempismo e forza fisica. Per contenerlo, dopo qualche giro di lancetta dal fischio d’inizio, Zortea è stato costretto a lavorare di mestiere, frenandone la corsa con esperienza.

Alla fine è stato punito l’intervento del centrocampista del Milan che, sebbene fosse partito con il timing giusto, alla fine si è dovuto ‘arrangiare’ trattenendo il suo marcatore. Come detto, però, anche Zortea aveva incrociato la linea di corsa del francese lavorando con gli arti superiori.

Milan-Bologna, polemiche arbitrali: ecco cosa è successo

Giocato a buon ritmo e con pochi spunti tecnico, il primo tempo del match di San Siro è stato caratterizzato da svariati interventi spigolosi due dei quali sono costati altrettante ammonizioni ai rossoneri. A finire sul taccuino dell’arbitro Marcenaro sono stati infatti Estupinan e Tomori a causa di due interventi piuttosto irruenti (frutto di un anticipo sbagliato quello dell’esterno, a gamba tesa su Cambiaghi quello del difensore). Tanto è bastato, però, per movimentare e non poco i social:

In tutte e tre le circostanze, va detto, le decisioni dell’arbitro sono parse comunque ineccepibili. La gara è nel complesso scivolata via senza altri sussulti: con il passare dei minuti le due squadre hanno preferito abbassare i ritmi dell’incontro e con esso la foga degli interventi.

