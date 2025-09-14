Atalanta
La Juve trema: offerta irrinunciabile per Bremer

Il top club piomba su Gleison Bremer: trema la Juventus in vista delle prossime sessioni di calciomercato. L’indiscrezione

Con Bremer in campo è tutta un’altra Juve. Le prime tre partite della stagione hanno confermato l’importanza del leader difensivo di Igor Tudor: tre vittorie, due clean sheet e successo anche nel Derby d’Italia contro l’Inter.

Gleison Bremer nel mirino del top club: possibile assalto nella prossima sessione estiva di mercato (Foto LaPresse) – calciomercato.it

Ne è pienamente consapevole anche l’allenatore dei bianconeri, che si gode il rientro del centrale brasiliano dopo il lunghissimo stop per infortunio: “Gleison ha un’importanza enorme sotto tutti i punti di vista: come giocatore e come leader. Lo spogliatoio ha bisogno di lui e del suo carisma. È un ragazzo buono come il pane, si mette sempre a disposizione”. Per lui parlano anche le statistiche: sulle 94 partite disputate da Bremer, infatti, in 46 occasioni la Juventus non ha subito reti.

La minaccia Premier League, però, è sempre dietro l’angolo: secondo quanto riportato da ‘TEAMtalk’, l’interesse dei migliori club europei per Bremer non è mai scemato del tutto. Il Liverpool di Slot, ad esempio, era stato vicino ad ingaggiare l’ex Torino nell’estate del 2024. Ora che Bremer sta rapidamente tornando sui suoi livelli dopo l’infortunio, le big della Premier League ed i club più importanti d’Europa lo starebbero nuovamente osservando con grande attenzione. Con i Reds in prima fila.

Calciomercato Juve, Liverpool in agguato per Bremer

Stando al portale inglese, il Liverpool punta a rinforzare la difesa dopo l’ultimo mercato faraonico ed in cima alla lista ci sarebbe proprio Bremer.

Slot sorridente a bordo campo prima di accomodarsi in panchina
Nuovo colpo in Serie A dopo Chiesa: il Liverpool lo toglie alla Juve, possibile assalto a Bremer (Foto LaPresse) – Calciomercato.it

Anche se è probabile che il Liverpool torni all’assalto di Guehi la prossima estate, quando la stella del Crystal Palace si libererà a parametro zero, Bremer è un altro giocatore preso fortemente in considerazione dai Reds. Il difensore brasiliano rappresenta dunque la prima alternativa a Guehi, ma servirà un’offerta irrinunciabile per strapparlo alla Juventus. Il club bianconero può contare anche sul lungo contratto che lega Bremer alla Juve fino al 2029.

