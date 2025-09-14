Juventus, nuovo aumento di capitale: “Tre acquisti a gennaio”

Dopo la vittoria con l’Inter, la notizia che aumenta l’entusiasmo dalle parti di Torino: svolta sul mercato

Si esulta, in queste ore, alla Juventus e non potrebbe del resto essere altrimenti. La vittoria per 4-3 sull’Inter ha dato grande adrenalina, per il modo in cui si è concretizzata. Non perfetta, la squadra di Tudor, a lungo in sofferenza, ma sempre concentrata, sul pezzo, vogliosa di lottare e fare risultato, premiata in un finale convulso, anche se forse oltre i propri meriti.

E’ un successo comunque significativo, ottenuto contro i rivali di sempre, che da’ già un primo scossone alla classifica. Bianconeri in vetta a punteggio pieno a pari punti con il Napoli, con l’Inter già finita a -6. Un risultato che può aiutare a dare consapevolezza alla squadra, nella possibilità di disputare una annata da protagonista. E la risposta della dirigenza a quanto pare non si fa attendere. La Juventus progetta un mercato invernale all’assalto, per provare a rimanere in zona scudetto.

Juventus, tre colpi per Tudor: “Rinforzi tra difesa e mediana”

La rivelazione è di quelle importanti e arriva dal giornalista Graziano Campi. In settimana, come da lui spiegato, ci sarà un nuovo aumento di capitale da parte del club.

Il tutto, finalizzato a rinforzare la squadra in maniera concreta a gennaio, per aumentare qualità e quantità di alternative nella rosa. “E’ già partita la ricerca di tre giocatori tra difesa e mediana“, aggiunge Campi. Dunque, possiamo aspettarci veramente grandi cose dai bianconeri prossimamente. Comolli e i suoi sono al lavoro per consegnare a Tudor rinforzi in grado di far lottare la Juve per traguardi di prestigio. Forse, l’ambiente può tornare a sognare in grande.