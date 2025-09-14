Juventus, Lookman per Vlahovic: svelata la cifra per il via libera

Sull’attaccante nigeriano dell’Atalanta adesso ci sono le attenzioni della Juve per sostituire il bomber serbo

Nel bene o nel male, continua sempre a tenere banco il futuro di Ademola Lookman all’Atalanta. Il nigeriano alla fine è rimasto a Bergamo, malgrado la corte nell’ultimo mercato estivo dell’Inter.

Il pressing dei nerazzurri di Milano non è andato a buone fine e non è bastata un’offerta ufficiale da 45 milioni di euro tra parte fissa e bonus per scalfire il muro eretto dalla ‘Dea’. La famiglia Percassi valutava almeno 50 milioni il giocatore e non ha dato il via libera alla cessione.

Nell’ultima fase del mercato anche dall’estero hanno provato l’affondo per Lookman, nello specifico Bayern Monaco e Fenerbahce, con formule però che non hanno convinto l’Atalanta e proposte economiche lontane dalle richieste del sodalizio orobico.

Calciomercato Juve, c’è Lookman in attacco con l’addio di Vlahovic

Lookman in precedenza per diverse settimane aveva lasciato l’Italia senza il permesso dell’Atalanta e al ritorno in Italia era stato multato dalla società. Il giocatore è rimasto ad allenarsi poi in disparte per recuperare la condizione (anche per via di un precedente infortunio), saltando le prime due giornate di campionato.

Nei giorni scorsi l’attaccante è tornato a Zingonia dagli impegni della nazionale, ma non ha svolto la rifinitura ieri e il tecnico Ivan Juric ha usato parole molto forti per illustrare la situazione. Intanto sul Pallone d’Oro africano non si spengono le voci di mercato e in questo caso sulla Juventus, che starebbe monitorando da vicino la situazione dell’ex Lipsia e Leicester per le prossime sessioni della campagna trasferimenti. Meno complicato un assalto della ‘Vecchia Signora’ per l’estate 2026, quando scadrà il contratto in bianconero di Dusan Vlahovic.

Stando al giornalista Ekrem Konur, Lookman sarebbe stato individuato dal Dg Comolli come il sostituto del bomber serbo nel reparto offensivo della Juve. L’Atalanta il prossimo giugno abbasserebbe le pretese sul cartellino del nigeriano, valutandolo 25-30 milioni di euro. L’alternativa a Lookman in attacco per i bianconeri sarebbe l’ex Bologna Zirkzee.