Italiano amaro: “Dobbiamo lavorare di più. La priorità è una”

Il tecnico del Bologna commenta la sconfitta subita a San Siro contro il Milan

Sconfitta di misura, la seconda consecutiva in trasferta, per il Bologna di Vincenzo Italiano, battuto per 1-0 a San Siro dal Milan.

Il tecnico rossoblù ha parlato al termine della gara ai microfoni di ‘DAZN’, soffermandosi sulla sfida da poco conclusa. “C’è tempo per il percorso, il primo tempo non mi è dispiaciuto, siamo riusciti ad entrare bene, dovevamo essere un po’ più veloci e un po’ più rapidi. Nel secondo mi aspettavo quel cambio di passo, ma dobbiamo lavorare sull’inserimento dei nuovi, sul ritmo e su quello che lo scorso anno ci ha fatto fare la differenza. Abbiamo creato poco, siamo all’inizio, vedo margini enormi, dobbiamo inserire i nuovi che devono capire i meccanismi”.

Blocco basso Milan: “Abbiamo preparato la gara sapendo del blocco basso del Milan e sapendo che potevamo avere la palla tanto tra i piedi. Non siamo stati veloci e non abbiamo fatto isolare Cambiaghi e Orsolini, abbiamo poco ritmo, ci manca brillantezza. Dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista. Volevo vedere qualcosa di diverso soprattutto palla tra i piedi. Non basta, dobbiamo fare molto di più”.

Odgaard: “Mettevamo molti più cross di quelli messi stasera e nel momento in cui lui si è stappato queste soluzioni ce ne ha portate tante. Crescerà, è reduce da un intervento bruttino, sono convinto che quando tornerà in condizione lo ritroveremo”.

Pochi gol: “Sono arrivati perché abbiamo incontrato comunque tre squadre fortissime. Dobbiamo riuscire a fare quanto abbiamo fatto poco stasera: riuscire a tirare di più, ad essere più pericolosi, più arrembanti. Deve essere spunto per tornare quelli che riusciamo ad essere. Settimana prossima dobbiamo cercare di essere diversi, sono sicuro ripartiremo più forti”.