Inter e Milan in vendita, ma chi le vuole? L’affare si complica

Caos sui due club milanesi, annuncio sulla messa in vendita da parte delle rispettive proprietà: scatta l’allarme

Riparte il campionato e riparte la caccia al Napoli campione d’Italia, sono tante le squadre che vogliono mettere in discussione il primato dei partenopei. Anche Inter e Milan, ovviamente, sognano in grande, ma tra non poche difficoltà che possono condizionare l’annata e il loro futuro e non soltanto per le vicende di campo.

Le incertezze sullo stadio possono pesare non poco, al di là del fatto che la Uefa abbia sottratto la finale di Champions League 2027 a San Siro, assegnandola al Wanda Metropolitano di Madrid. Dietro le quinte, le dirigenze, a quanto pare, sono al lavoro per la cessione ad altri proprietari. Conferme sulle recenti indiscrezioni che arrivano dal giornalista de ‘Il Sole 24 Ore’, Carlo Festa, che solleva interrogativi piuttosto preoccupanti.

“Inter e Milan, Redbird e Oaktree valutano offerte”: il giallo sul valore delle società

Su ‘X’, Festa evidenzia come le due proprietà siano alla ricerca di acquirenti, ma non sia facile trovarne. E che questo, inevitabilmente, influirà su come sia Oaktree che Redbird gestiranno i prossimi mesi.

“Il problema è trovare chi, qualche compratore americano o del Golfo, valuta i club almeno 1 miliardo e mezzo di euro con una situazione stadio ancora non definita. Situazione complessa al momento”, scrive Festa. Gli fa eco Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’, che rispondendo al suo post spiega come Oaktree ed Elliott si siano trovate al comando di Inter e Milan “controvoglia”, per i problemi delle precedenti gestioni. Festa aggiunge che “i fondi dopo al massimo tre anni pensano a delle exit strategy, per non rimetterci altri soldi”.

Ma qual è la situazione effettiva, attualmente? Non ci sono pareri univoci sulle valutazioni reali o presunte dei due club. Considerando il solo parco giocatori, senza gli altri asset, l’Inter vale circa 708 milioni di euro, mentre il Milan 472 milioni, stando a ‘Transfermarkt’. Invece, ecco il valore dei club italiani secondo ‘The European Elite’, il report firmato da ‘Football Benchmark’ nello scorso maggio:

Milan – 1,808 miliardi di euro

Inter – 1,715 miliardi di euro

Juventus – 1,651 miliardi di euro

Napoli – 1,097 milioni di euro

Al primo posto della classifica, c’è di gran lunga il Real Madrid, con 6,278 miliardi di euro. La distanza chiarisce le difficoltà reali del calcio italiano. La svolta, in ogni caso, per Inter e Milan non sembra dietro l’angolo.