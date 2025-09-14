Inter, decisivo il ko con la Juve: dimissioni dopo il derby d’Italia

Sono settimane già delicate per l’Inter di Cristian Chivu: la decisione dopo la sconfitta nel Derby d’Italia contro la Juventus

L’Inter di Chivu è subito costretta a rincorrere. La beffa dello Stadium ha fatto scivolare i nerazzurri a -6 da Juventus e Napoli dopo solo due giornate di Serie A.

Il tecnico dell’Inter, però, non fa drammi: “Sono fiducioso per il futuro, se la squadra ha queste prestazioni non mi preoccupa nulla. Bisogna avere un po’ di pragmatismo e concretezza. Thuram rideva col fratello dopo il 4-3? Non ho visto, ma smettiamo di fare polemica perché non fa bene a nessuno. La mia squadra oggi ha avuto gli atteggiamenti giusti”. Chivu spegne le polemiche e guarda al futuro con grande fiducia, mentre i tifosi sono sempre più preoccupati per l’andamento della squadra.

Alcuni sostenitori nerazzurri invocano addirittura le dimissioni di allenatore e/o dirigenti. Se non ci sarà un miglioramento nei risultati, chi dovrebbe essere il primo ad lasciare Appiano? Lo abbiamo chiesto ai nostri utenti nel sondaggio di CM.IT.

Inter, i tifosi si schierano: via Ausilio

Ecco l’esito del sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it: per i tifosi il primo a pagare in casa Inter dovrebbe essere il direttore sportivo Piero Ausilio.

Per il 31% dei votanti, Ausilio dovrebbe lasciare l’Inter per le ultime scelte fatte sul mercato. Marotta per la sua gestione e Chivu per le scelte di campo sono stati invece votati dal 21% degli utenti che hanno partecipato al sondaggio. Infine, per il 27% dei votanti tutti e tre dovrebbero lasciare la guida dell’Inter.