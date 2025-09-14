Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Infortunio al polpaccio: KO prima della Champions

Foto dell'autore

Il problema fisico verrà monitorato con estrema attenzione: rischia di saltare il prossimo match

La Champions League è ormai alle porte. Ne sanno qualcosa Juventus ed Inter che, dopo aver dato vita ad un derby d’Italia al cardiopalma, hanno già cominciato a preparare i prossimi impegni rispettivamente contro Borussia Dortmund ed Ajax. Un confronto sulla carta ancor più impattante aspetta l’Atalanta che, dopo essersi sbloccata in campionato con il 4-1 al Lecce, sfiderà i Campioni d’Europa uscenti del Psg.

Thuram prova a staccare su Kvaratskhelia
Infortunio al polpaccio: KO prima della Champions (LaPresse) – Calciomercato.it

 A tal proposito, non arrivano notizie molto positive per Luis Enrique dal fronte infermeria. Impegnata nella gara di campionato contro il Lens al ‘Parco dei Principi’, la compagine transalpina ha dovuto fare i conti con un altro infortunio. A ridosso della mezz’ora di gioco, infatti, Kvaratskhelia è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Visibilmente sofferente per un problema al polpaccio, l’ex esterno offensivo del Napoli ha provato a stringere i denti, salvo poi vedersi costretto ad uscire dal campo. Sostituito dal giovane Ibrahim Mbaye, Kvara si aggiunge alla lunga lista di infortunati del Psg che comprende – tra gli altri – Doué e Dembelé, già certi di saltare il match contro l’Atalanta.

L’esito degli esami strumentali a cui verosimilmente sarà sottoposto nel corso delle prossime ore: la sua presenza con la ‘Dea’ – allo stato attuale della situazione – è fortemente a rischio. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno aggiornamenti concreti.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie