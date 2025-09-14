Infortunio al polpaccio: KO prima della Champions

Il problema fisico verrà monitorato con estrema attenzione: rischia di saltare il prossimo match
La Champions League è ormai alle porte. Ne sanno qualcosa Juventus ed Inter che, dopo aver dato vita ad un derby d’Italia al cardiopalma, hanno già cominciato a preparare i prossimi impegni rispettivamente contro Borussia Dortmund ed Ajax. Un confronto sulla carta ancor più impattante aspetta l’Atalanta che, dopo essersi sbloccata in campionato con il 4-1 al Lecce, sfiderà i Campioni d’Europa uscenti del Psg.
A tal proposito, non arrivano notizie molto positive per Luis Enrique dal fronte infermeria. Impegnata nella gara di campionato contro il Lens al ‘Parco dei Principi’, la compagine transalpina ha dovuto fare i conti con un altro infortunio. A ridosso della mezz’ora di gioco, infatti, Kvaratskhelia è stato costretto ad alzare bandiera bianca.
Visibilmente sofferente per un problema al polpaccio, l’ex esterno offensivo del Napoli ha provato a stringere i denti, salvo poi vedersi costretto ad uscire dal campo. Sostituito dal giovane Ibrahim Mbaye, Kvara si aggiunge alla lunga lista di infortunati del Psg che comprende – tra gli altri – Doué e Dembelé, già certi di saltare il match contro l’Atalanta.
L’esito degli esami strumentali a cui verosimilmente sarà sottoposto nel corso delle prossime ore: la sua presenza con la ‘Dea’ – allo stato attuale della situazione – è fortemente a rischio. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno aggiornamenti concreti.