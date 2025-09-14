Il Sassuolo stende la Lazio: il tap-in di Fadera decide il match

Le emozioni della sfida del Mapei Stadium che hanno visto i neroverdi imporsi per 1-0

Al termine di una partita che ha faticato a decollare, il Sassuolo riesce a centrare la sua prima vittoria in campionato agganciando a quota tre punti proprio la Lazio. Il goleador dell’incontro è stato Fadera che al minuto 70, sfruttando al meglio un imperioso colpo di testa di Muharemovic, con il ginocchio ha depositato in rete il più facile dei gol.

Come detto, il match non ha subito preso quota. Al ritmo e all’intensità messa in campo dalle due squadre non hanno fatto seguito un numero importante di occasioni, almeno nel primo tempo. Una delle prime conclusioni capita sui piedi di Pinamonti che chiama Provedel ad un intervento attento sul primo pallo.

Dopo l’On Field Review con cui è stata revocata l’espulsione inizialmente comminata a Vranckx, da menzionare l’infortunio accorso a Rovella che ha lasciato il campo per un problema fisico. A fare la partita è la Lazio che però riesce a creare i primi pericoli dalle parti di Muric solo nella ripresa.

Prima Zaccagni e poi Dia chiamano infatti l’estremo difensore del Sassuolo a due interventi importanti: in entrambe le circostanze, Muric si supera. Nel mezzo, l’azione che di fatto decide l’incontro. Uno stacco imperioso di Muharemovic permette al pallone di girovagare nel cuore dell’area di rigore biancoceleste: il più lesto di tutti a spingerlo in rete è Fadera che, complice anche l’errato posizionamento di Zaccagni, imprime il suo sigillo.

Nel finale la Lazio prova ad alzare i giri del motore, ma invano. La chance più importante capita sulla testa di Gila che, lasciato tutto solo nell’area neroverde, non riesce a centrare la porta da buona posizione. Titoli di coda di un match che il Sassuolo è riuscito a portare dalla propria parte grazie a grinta, determinazione e spirito di sacrificio. Tanti gli interrogativi che si porta dietro la Lazio, ad una settimana di distanza da un derby che ha già il sapore di un autentico spartiacque.

TABELLINO

SASSUOLO-LAZIO 1-0: 70′ Fadera

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Juventus punti 9; Udinese 7; Roma e Cremonese* 6; Atalanta 5; Cagliari e Torino 4; Inter, Como*, Bologna*, Lazio, Sassuolo e Milan* 3; Fiorentina 2; Pisa, Genoa*, Parma, Verona* e Lecce 1.

*una partita in meno

RIEPILOGO RISULTATI

Cagliari-Parma 2-0

Juventus-Inter 4-3

Fiorentina-Napoli 1-3

Roma-Torino 0-1

Atalanta-Lecce 4-1

Pisa-Udinese 0-1

Sassuolo-Lazio 1-0

Milan-Bologna ore 20.45

Verona-Cremonese domani ore 18.30

Como-Genoa domani ore 20.45