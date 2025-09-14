DIRETTA Serie A, Sassuolo-Lazio: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it seguirà la sfida delle 18 della terza giornata di campionato

Dopo i big match di ieri Juve-Inter e Fiorentina-Napoli, il palinsesto domenicale della terza giornata di Serie A alle 18 prevede la sfida tra Sassuolo e Lazio. Reduci dalla roboante vittoria contro il Verona (4-0) che ha riscattato la sconfitta all’esordio contro il Como, i biancocelesti vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva per arrivare al derby della settimana prossima con animo sereno.

La squadra allenata da Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Patric e di Manuel Lazzari che, a meno di recuperi clamorosi, saranno costretti a saltare anche la partita contro la Roma. Allarme rientrato, invece, per Rovella e Zaccagni rientrati leggermente affaticati dopo gli impegni con la nazionale italiana di Rino Gattuso.

In casa neroverde, l’undici di Fabio Grosso proverà a invertire la rotta dopo un ritorno nella massima serie del campionato decisamente deludente. Contro Napoli e Cremonese, gli emiliani hanno ottenuto due sconfitte, subendo 5 gol e realizzandone due.

Una falsa partenza che i padroni di casa proveranno a cancellare davanti ai propri tifosi, cercando di cancellare il classico adagio del “non c’è due senza tre”, visto che le ultime due sfide al Mapei Stadium sono finite con il punteggio di 0-2. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Sassuolo-Lazio

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Kone, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

ARBITRO: La direzione arbitrale della gara è stata affidata a Paride Tremolada, fischietto della sezione di Monza alla sua seconda partita in Serie A.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Juventus punti 9; Udinese 7; Roma e Cremonese* 6; Atalanta 5; Cagliari e Torino 4; Inter, Como*, Bologna*, Lazio* e Milan* 3; Fiorentina 2; Pisa, Genoa*, Parma, Verona* e Lecce 1; Sassuolo* 0.

*una partita in meno