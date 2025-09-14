DIRETTA Serie A, Roma-Torino 0-0: calcio d’inizio LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra i giallorossi di Gasperini e i granata di Baroni in tempo reale

La Roma riceve il Torino nella Capitale nel lunch match domenicale valido per la terza giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che hanno ottenuto risultati diametralmente opposti prima della sosta per le Nazionali che sarà diretta dall’arbitro Ayroldi della sezione di Molfetta.

Da una parte i giallorossi di Gian Piero Gasperini hanno iniziato alla grande la stagione con due vittorie – entrambe con il risultato di 1-0 – in casa contro il Bologna e in trasferta contro il Pisa. L’obiettivo è quello di centrare un altro successo per restare a punteggio pieno in testa alla classifica e prepararsi al meglio al derby contro la Lazio della prossima settimana.

Dall’altra parte i granata di Marco Baroni, invece, sono ancora fermi a quota zero gol fatti. Dopo il pesante ko al debutto a Milano contro l’Inter è arrivato il pareggio interno a reti inviolate contro la Fiorentina. Si sogna il colpaccio per dare una svolta a questa annata. Un anno fa, su questo stesso campo, i capitolini si imposero col punteggio di 1-0 grazie alla rete di Dybala.

Roma-Torino, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in tv e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Torino live in tempo reale.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Aynaoui; Dybala. All. Gasperini

TORINO (3-4-3): Israel; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ilic; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni

ARBITRO: Giovanni Ayroldi di Molfetta

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* e Juventus* punti 9; Roma e Cremonese 6; Udinese e Cagliari* 4; Inter*, Como, Bologna, Lazio e Milan 3; Atalanta e Fiorentina* 2; Pisa, Genoa, Parma*, Verona, Lecce e Torino 1; Sassuolo 0.

*una partita in più

PROSSIMI IMPEGNI: Lazio-Roma domenica 21 settembre ore 12:30; Torino-Atalanta domenica 14 settembre ore 15.