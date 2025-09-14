Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Serie A, Milan-Bologna: le formazioni Ufficiali LIVE

Foto dell'autore

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra i rossoneri di Allegri e i rossoblu di Italiano in tempo reale

Il Milan ospita il Bologna a San Siro nel posticipo domenicale valido per la terza giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal sapore antico, ma che rappresenta anche un po’ una rivincita dell’ultima finale di Coppa Italia, che sarà diretta dall’arbitro Marcenaro della sezione di Genova.

Diretta Milan Bologna Live Serie A
Max Allegri, tecnico del Milan (LaPresse) – Calciomercato.it

Reduci dalla vittoria a Lecce prima della pausa per le Nazionali, i rossoneri di Massimiliano Allegri vogliono dare seguito al successo ottenuto in Salento per risalire la classifica. Forti della presenza del neo acquisto Rabiot, si va a caccia del primo successo interno in campionato dopo la sorprendente sconfitta al debutto contro la Cremonese.

Stesso discorso per i rossoblu di Vincenzo Italiano, costretti a fronteggiare gli assalti sauditi a Castro fino a poche ore fa, visto che il mercato in Arabia si è chiuso giovedì. Dopo il ko all’esordio contro la Roma sono arrivati i tre punti contro il Como. La passata stagione, su questo stesso campo prima della finale di Coppa Italia, i meneghini ebbero la meglio col risultato di 3-1 grazie alla doppietta di Gimenez e il gol di Pulisic dopo l’iniziale vantaggio di Orsolini.

Milan-Bologna, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Dazn e sarà visibile in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app della stessa emittente. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Milan e Bologna live in tempo reale.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Gimenez. All. Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

ARBITRO: Matteo Marcenaro di Genova

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Juventus punti 9; Udinese 7; Roma e Cremonese* 6; Atalanta 5; Cagliari e Torino 4; Inter, Como*, Bologna*, Lazio, Sassuolo e Milan* 3; Fiorentina 2; Pisa, Genoa*, Parma, Verona* e Lecce 1.
*una partita in meno

PROSSIMI IMPEGNI: Bologna-Genoa sabato 20 settembre ore 15; Udinese-Milan sabato 20 settembre ore 20:45.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie