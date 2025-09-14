DIRETTA Serie A, Milan-Bologna: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra i rossoneri di Allegri e i rossoblu di Italiano in tempo reale

Il Milan ospita il Bologna a San Siro nel posticipo domenicale valido per la terza giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal sapore antico, ma che rappresenta anche un po’ una rivincita dell’ultima finale di Coppa Italia, che sarà diretta dall’arbitro Marcenaro della sezione di Genova.

Reduci dalla vittoria a Lecce prima della pausa per le Nazionali, i rossoneri di Massimiliano Allegri vogliono dare seguito al successo ottenuto in Salento per risalire la classifica. Forti della presenza del neo acquisto Rabiot, si va a caccia del primo successo interno in campionato dopo la sorprendente sconfitta al debutto contro la Cremonese.

Stesso discorso per i rossoblu di Vincenzo Italiano, costretti a fronteggiare gli assalti sauditi a Castro fino a poche ore fa, visto che il mercato in Arabia si è chiuso giovedì. Dopo il ko all’esordio contro la Roma sono arrivati i tre punti contro il Como. La passata stagione, su questo stesso campo prima della finale di Coppa Italia, i meneghini ebbero la meglio col risultato di 3-1 grazie alla doppietta di Gimenez e il gol di Pulisic dopo l’iniziale vantaggio di Orsolini.

Milan-Bologna, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Dazn e sarà visibile in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app della stessa emittente. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Milan e Bologna live in tempo reale.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Gimenez. All. Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

ARBITRO: Matteo Marcenaro di Genova

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Juventus punti 9; Udinese 7; Roma e Cremonese* 6; Atalanta 5; Cagliari e Torino 4; Inter, Como*, Bologna*, Lazio, Sassuolo e Milan* 3; Fiorentina 2; Pisa, Genoa*, Parma, Verona* e Lecce 1.

*una partita in meno

PROSSIMI IMPEGNI: Bologna-Genoa sabato 20 settembre ore 15; Udinese-Milan sabato 20 settembre ore 20:45.