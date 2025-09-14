DIRETTA Serie A, Atalanta-Lecce e Pisa-Udinese: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra i nerazzurri di Juric e i giallorossi di Di Francesco e quello dell’Arena Garibaldi’ tra i nerazzurri di Gilardino e i bianconeri di Runjaic in tempo reale

L’Atalanta e il Pisa affrontano nell’ordine il Lecce e l’Udinese nelle gare di domenica pomeriggio valide per la terza giornata del campionato di Serie A. Due sfide che mettono già in palio punti importanti per i rispettivi obiettivi stagionali che saranno dirette rispettivamente dagli arbitri Manganiello di Pinerolo e Massa di Imperia.

Da un lato, al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo, i nerazzurri di Ivan Juric vanno a caccia del primo successo dopo aver ottenuto due pareggi (entrambi per 1-1) contro il Pisa all’esordio e contro il Parma al secondo turno. Serve un successo per blindare la panchina e prepararsi al meglio all’esordio in Champions League.

I giallorossi di Eusebio Di Francesco, invece, hanno un solo punto fatto contro il Genoa e zero gol all’attivo dopo il ko contro il Milan. Lo scorso aprile, su questo stesso campo, il match si concluse in parità per 1-1 per effetto dei rigori trasformati da Karlsson e da Retegui.

Dall’altro lato, allo stadio ‘Arena Garibaldi’, i toscani neopromossi di Alberto Gilardino sognano di regalare ai loro tifosi la prima vittoria dopo la sconfitta prima della sosta per le Nazionali contro la Roma. I bianconeri di Kosta Runjaic, invece, puntano ad un altro successo in trasferta dopo quello contro l’Inter per candidarsi ad essere la sorpresa della stagione.

Atalanta-Lecce e Pisa-Udinese, formazioni ufficiali e dove vederle in tv

Calciomercato.it vi offre i match tra Atalanta e Lecce e tra Pisa e Udinese live in tempo reale. Entrambe le partite saranno trasmesse in televisione e saranno visibili in streaming su tutti i dispositivi soltanto sulla app di Dazn.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kossounou; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. All. Juric

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Siebert, Gaspar, Gallo; Sala, Coulibaly, Ramadani; Sottil, Stulic, Morente. All. Di Francesco

ARBITRO: Gianluca Manganiello di Pinerolo

PROSSIMI IMPEGNI: Psg-Atalanta mercoledì 17 settembre ore 21; Lecce-Cagliari venerdì 19 settembre ore 20:45.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. All. Gilardino

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Iker Bravo. All. Runjaic

ARBITRO: Davide Massa di Imperia

PROSSIMI IMPEGNI: Udinese-Milan sabato 20 settembre ore 20:45; Napoli-Pisa lunedì 22 settembre ore 20:45.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* e Juventus* punti 9; Roma* e Cremonese 6; Udinese, Cagliari* e Torino* 4; Inter*, Como, Bologna, Lazio e Milan 3; Atalanta e Fiorentina* 2; Pisa, Genoa, Parma*, Verona e Lecce 1; Sassuolo 0.

*una partita in più