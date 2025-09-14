Atalanta
Allegri e l’espulsione: “La giacca mi ha salvato, Maignan out a Udine”

Foto dell'autore

Il tecnico rossonero torna a vincere a San Siro alla guida dei rossoneri: le sue parole nel post gara

Seconda vittoria consecutiva per il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri superano il Bologna per 1-0 con il primo gol milanista di Luka Modric.

Allegri
Milan vittorioso contro il Bologna, parla Allegri (LaPresse) – Calciomercato.it

Successo prezioso per il club meneghino, che ha però perso Mike Maignan per infortunio e anche il suo tecnico. Allegri infatti è stato espulso nel finale dopo che l’arbitro Marcenaro ha revocato, dopo revisione al Var, la decisione di assegnare il rigore ai rossoneri per il contatto Nkunku-Freuler. Lo stesso tecnico si è poi presentato ai microfoni di ‘DAZN’.

Su Modric: “Giocatore straordinario, umile, un piacere vederlo giocare. Era importante vincere e non subire gol per la seconda partita consecutiva. Nei momenti di difficoltà la squadra è stata compatta”.

Su Gimenez: “Ha corso molto, si è dato da fare, ha avuto occasioni importanti, ma sicuramente ci è arrivato poco lucido per tutto il lavoro che ha fatto. Sono contento”.

Fragilità della squadra l’anno scorso: “Il gruppo è straordinario, i ragazzi lavorano duro, non si lamentano, abbiamo tutti un obiettivo che è quello di tornare in Champions. Non dobbiamo esaltarci, dobbiamo continuare e migliorare sul piano del gioco e della fase difensiva. I ragazzi stanno facendo molto bene, lavoriamo ogni giorno per migliorarci”.

Rigore: “Niente di che. In quel momento ho avuto da dire niente di che, fortunatamente la giacca mi ha salvato”.

Maignan: “Sicuramente a Udine credo non ci sia, il polpaccio è molto pericoloso. Terracciano ha fatto un bel debutto a San Siro, abbiamo anche Torriani che è giovane e molto bravo. Importante è fare un passettino alla volta e lavorare di gruppo”.

Interscambi centrocampisti: “Sono giocatori che hanno caratteristiche che si muovono e se tutti ti marcano a uomo bisogna muoversi e con questi giocatori è più facile farlo”.

