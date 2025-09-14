Al Hilal, scoppia il caso per Inzaghi: risoluzione UFFICIALE

Una vicenda delicata scuote la squadra araba, un giocatore dice addio all’improvviso: cosa succede adesso

Mentre la sua ex squadra, l’Inter, fatica a ritrovarsi e a ripartire, alle prese con le difficoltà del nuovo percorso con Chivu, Simone Inzaghi entra a sua volta nel vivo della stagione con l’Al Hilal, puntando ai massimi traguardi sia nella Saudi League che nella Champions asiatica.

Estate vissuta tra il Mondiale per Club con l’impresa compiuta contro il Manchester City e un mercato che gli ha portato due ciliegine sulla torta niente male come Darwin Nunez e Theo Hernandez. Attendendo, nel frattempo, un altro innesto di peso, che potrebbe essere Piero Ausilio come direttore sportivo. Nel frattempo, però, c’è una vicenda di segno opposto che sta tenendo impegnato il club arabo e che è destinata a far discutere. Un addio improvviso scuote l’ambiente.

Al Hilal, Renan Lodi lascia la squadra e torna in Brasile: la replica della società

A lasciare la squadra di colpo è Renan Lodi, esterno sinistro brasiliano ex Atletico Madrid. Il calciatore è partito alla volta della sua patria d’origine, dove si trova adesso. Il tutto arriva come un fulmine a ciel sereno.

L’Al Hilal è stato quindi informato dal rappresentante del calciatore con una lettera in cui si annunciava la risoluzione del contratto in essere, siglato lo scorso anno e valido fino al 2027. Una notizia che spiazza, ma che genera la reazione immediata del club saudita. In un comunicato, è stato infatti annunciato che “la dirigenza non esiterà ad adottare tutte le misure legali necessarie per tutelare i diritti del club, in conformità con le normative vigenti. Tutti gli sviluppi relativi al caso saranno annunciati nel tentativo di migliorare la trasparenza con tutti i tifosi dell’Al-Hilal”.