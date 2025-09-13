Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-NAPOLI 1-3: Hojlund l’incubo di Pongracic, De Bruyne fa il professore

Foto dell'autore

I top e flop e i voti del big match della terza giornata di Serie A Fiorentina-Napoli: grande vittoria degli azzurri trascinati da Hojlund e De Bruyne

Partita senza storia. Il Napoli vince e convince a Firenze, grazie alle reti dei nuovi acquisti: De Bruyne, Hojlund e persino Beukema. Male la Viola, che sbanda per oltre un’ora di gioco.

Rasmus Hojlund
L’esultanza al gol di Hojlund (LaPresse) Calciomercato.it

La gara si sblocca sul rigore preciso calciato da De Bruyne. Portiere da una parte e palla dall’altra. Grave errore di Dzeko ad intervenire in area su Anguissa, concedendogli la massima punizione. Hojlund fa lotta libera con Pongracic, ma vince il duello. Benissimo anche Spinazzola e Buongiorno, che torna grande alla prima da titolare.

Da dimenticare le prestazioni di Ranieri (che però realizza il gol della bandiera), di Comuzzo e Pongracic, in balia del danese. Male anche Dzeko, mai pungente. Kean non in formato Nazionale. E Pioli affonda alla prima in casa.

Le pagelle di Fiorentina-Napoli

FIORENTINA

TOP Dodo 6 – L’unico a crederci nel finale, ma si sveglia tardissimo. Strappa una sufficienza per la voglia di pareggiarla.

FLOP Pongracic 4,5 – Come Ranieri e Comuzzo, in perenne difficoltà. Ma nel duello con Hojlund ne esce malissimo.

Esultanza del Napoli
Il Napoli batte la Fiorentina (LaPresse) Calciomercato.it
  • De Gea 6
  • Comuzzo 4,5 (Lamptey s.v.)
  • Pongracic 4,5 (Viti s.v.)
  • Ranieri 5
  • Dodo 6
  • Sohm 5,5 (Fazzini 6)
  • Mandragora 5
  • Gosens 5,5
  • Fagioli 5,5 (Nicolussi Caviglia 6)
  • Kean 5
  • Dzeko 5 (Piccoli 5,5)
  • All. Pioli 5 – Il rigore a freddo ha sicuramente stravolto i piani. Ma De Bruyne e Hojlund hanno avuto troppe libertà. 70 minuti da dimenticare, buona solo la reazione nel finale.

NAPOLI

TOP Hojlund 7,5 – Si presenta ai suoi nuovi tifosi sbagliando a due passi dalla linea di porta, sull’azione che porta al rigore segnato da De Bruyne. Non si lascia intimidire, entra subito in partita e diventa l’incubo della serata di Pongracic. Segna anche la prima rete azzurra. Esordio migliore non poteva esserci.

FLOP: nessuno

  • Milinkovic Savic 6,5
  • Di Lorenzo 7
  • Beukema 7
  • Buongiorno 7
  • Spinazzola 6,5 (Olivera 6)
  • Lobotka 6 (Gilmour s.v.)
  • Politano 6 (Neres 6)
  • Anguissa 6,5
  • De Bruyne 7 (Elmas 6)
  • McTominay 6
  • Hojlund 7,5 (Lucca 6)
  • All. Conte 7 – Cambia le carte e sorprende Pioli inserendo Hojlund dal primo. Scelte che si rivelano tutte giuste. Anche Spinazzola a sinistra, tiene bene Dodo che solo dopo la sua uscita emerge un po’. Vive la partita come il dodicesimo in campo. Sostiene, applaude e mantiene l’attenzione sempre alta.

 

Voto arbitro Zufferli: 6,5 – Evita ammonizioni in campo in un match senza storia. Bravo a gestire i momenti di nervosismo dei giocatori della Fiorentina. Nel finale costretto ad estrarre il giallo per le protese di Pioli.

Il tabellino di Fiorentina-Napoli

Marcatori: 6′ De Bruyne, 14′ Hojlund, 51′ Beukema, 79′ Ranieri

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea, Comuzzo (87′ Lamptey), Pongracic (90′ Viti), Ranieri, Dodo, Sohm (65′ Fazzini), Mandragora, Gosens, Fagioli (65′ Nicolussi Caviglia), Kean, Dzeko (46′ Piccoli).

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola (69′ Olivera), Lobotka (90′ Gilmour), Politano ( 69′ Neres), Anguissa, De Bruyne (69′ Elmas), McTominay, Hojliund (73′ Lucca)

Arbitro: Zufferli; assistenti: Bindoni-Tengoni; IV: Collu; VAR: Aureliano e Meraviglia
Ammoniti: Stefano Pioli (F)
Espulsi: nessuno
Note: 3′ di recupero nel 1° tempo; 4′ di recupero nel 2° tempo
Spettatori: circa 23 mila

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie