Juventus-Inter, Tudor non si accontenta e ammette: “Più giusto il pareggio”

Le parole del tecnico bianconero nel post partita della sfida tra i bianconeri e i nerazzurri: ecco le sue parole

Grazie alla sventola di Adzic, la Juventus fa suo il derby d’Italia volando a punteggio pieno a quota 9 punti. Partita dai tantissimi volti quella dello Stadium che i bianconeri sono riusciti a portare a casa dopo aver incassato la momentanea rimonta dell’Inter suggellata dal 2-3 di Thuram. Ai microfoni di DAZN, Tudor ha affrontato diversi temi nella consueta intervista post partita:

Che cosa sto provando? “Tanta felicità, partita pazzesca, strana. Abbiamo vinto contro una grande squadra fatta di calciatori di grandissimo livello. Su Adzic lavoriamo da tempo, provando a cambiare ciò che non ci piaceva. Ha qualità enormi: l’avevo visto in settimana che stava bene, ha questo tiro che è raro. Ha bella gamba, corsa, deve prendere questo gol come cosa che gli dà più motivazioni“.

Sviluppo della partita – “In queste partite tutto si azzera. La loro qualità è enorme. Noi non abbiamo fatto una gara dal punto di vista del gioco e del pressing nella scia di quello che potevamo fare. La vittoria è arrivata, non so se si possa dire meritatamente, per come la vedo il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio ma il calcio è questo. Devo ancora digerire cosa sia successo oggi: pazzesco, una vittoria veramente pazzesca”.

Posizione di Yildiz dietro a Vlahovic – “Era un’idea per pressare più alti ma non l’abbiamo fatto bene. Ci abbassavamo troppo in fretta: l’idea era quello di trovare spazi e li ha trovati. Mi stuzzica veder giocare Yildiz in quella zona di campo: è un giocatore forte e come tale deve giocare più centrale. Bisogna adattarsi perché abbiamo tre attaccanti centrali, ora c’è da fare un lavoro e sfruttare la rosa al lavoro: alla fine abbiamo giocato in modo ibrido. Bello vincere pur non facendo una bella gara”.

