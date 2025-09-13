Juve-Inter, Tudor in conferenza: “Questo gol a Adzic glielo avevamo visto fare”

Igor Tudor in conferenza stampa ha commentato la vittoria della Juventus contro l’Inter: “Si poteva fare meglio, ma è una vittoria importante contro una grande squadra”

La sua Juventus vince il Derby d’Italia e anche nella sala conferenze dell’Allianz Stadium si torna a sentire pronunciare la parola scudetto. Certo che è presto, ma ritrovare sensazioni di vetta dopo tre giornate di campionato aiuta a mantenere alto l’entusiasmo.

In conferenza stampa Igor Tudor ha analizzato la partita, non soffermandosi solamente sul risultato positivo, ma entrando nella prestazione della sua squadra.

JUVE-INTER – “Una partita particolare, per i tanti gol, alla fine ha deciso la partita questo tiro di Adzic. Noi lo conosciamo e questo tiro così lo abbiamo visto. È una grande vittoria perché arrivata contro una grande squadra, fatta di grandi giocatori. L’Inter è una squadra fatta di giocatori fortissimi. Si poteva fare meglio su certe cose, avrei voluto tenere più palla e stare più alti. Noi abbiamo voluto riprendere questa vittoria, i ragazzi hanno sentito negli ultimi 10 minuti che si poteva vincere”

SQUADRA OFFENSIVA NEL FINALE – “I tanti giocatori offensivi nel finale? Quando sei sotto metti i calciatori più offensivi, sono stati bravi loro a entrare nel modo giusto”

ADZIC – “Cosa ho detto a Adzic in maniera energica prima del gol? Gli ho detto tira appena puoi (ndr ride). No, gli ho detto altro”

VLAHOVIC – “Perché Vlahovic dall’inizio? Per gli avversari e per il momento suo anche” (Domanda dell’inviato di Calciomercato.it)



CABAL – “È un ragazzo eccezionale, l’ho visto bene e ci darà una grande mano quest’anno”

SCUDETTO – “Per me non cambia niente questa vittoria, le percezioni degli altri non mi cambiano nulla. Io ho sempre la stessa opinione e la tengo per me”

MARGINI DI MIGLIORAMENTO – “Ci sono sempre margini di miglioramento. La squadra è un organismo vivo che non è mai fermo, si cambia sempre. Questa vittoria dà fiducia, ma tra due giorni c’è una partita e bisogna riconfermarsi”

Juve-Inter, Adzic in conferenza: “È un sogno. Il mister ha dato mentalità”

Oltre a Igor Tudor ha parlato in conferenza anche l’autore del gol-vittoria Adzic: il montenegrino ha espresso, in italiano, tutta la propria gioia per la vittoria e per la sua prima rete in bianconero.

SOGNO – “Questo è un sogno. In primis giocare per la Juventus, poi anche fare un gol per una vittoria così importante”

DOVE MIGLIORARE – “Secondo Tudor è più importante per me migliorare nella fase difensiva, sono migliorato tanto fino a ora, ma io voglio imparare tutto, non solo la difesa”

VLAHOVIC – “Dopo il gol mi ha detto 50 volte ‘magico’, lui e Kostic sono due grandi amici e volevo ringraziarli perché mi sono sempre vicini”

VITTORIA – “Questa vittoria è molto importante perché abbiamo vinto il derby d’Italia. Giochiamo nella Juve, il club più grande d’Italia e dobbiamo pensare partita dopo partita”

TIFOSI – “Il supporto dei tifosi è importante, quando si vince in casa è più bello e il mister ha creato una mentalità che ci fa lottare per questo club”

ESPERIENZA – “L’anno scorso è stato importante per vedere com’è il calcio in Italia, quest’anno voglio giocare di più e dimostrare che posso stare qui. Ora bisogna stare con i piedi per terra, questo è solo un obiettivo raggiunto”