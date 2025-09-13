Atalanta
Juve-Inter, Tudor e la mossa Koopmeiners: così prova a ingolfare i nerazzurri

Foto dell'autore

Una delle chiavi tattiche della partita è la posizione di Teun Koopmeiners: ecco quale ruolo ha cucito Tudor addosso all’olandese per Juventus-Inter

Da quando è stato acclarato che Chico Conceicao non sarebbe stato del match, la domanda principale è stata come lo avrebbe sostituito Igor Tudor per Juventus-Inter: la risposta presenta il volto di Teun Koopmeiners.

Juve-Inter, Tudor e la mossa Koopmeiners: così prova a ingolfare i nerazzurri – Calciomercato.it (LaPresse)

Fin dai primi istanti di partita è apparso chiaro come l’allenatore bianconero ha preparato la squadra per fronteggiare i nerazzurri. In fase di non possesso la Vecchia Signora è schierata con un 3-5-2, a specchio rispetto alla compagine di Chivu, con Koopmeiners che si posiziona al fianco di Manuel Locatelli e Khephren Thuram. Una scelta conservativa, che evidenzia il rispetto di Tudor nei confronti dell’avversario, ma anche il segno di un piano gara ben preciso: ingolfare la macchina interista in mezzo al campo e colpire con ripartenze veloci, sfruttando il fatto che Chivu non ha ancora trovato l’equilibrio giusto. L’uomo chiave, per fare tutto questo, è Teun Koopmeiners.

