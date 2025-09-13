Juve-Inter, non solo Conceicao: Tudor ne perde un altro, è UFFICIALE

Il derby d’Italia è alle porte e il tecnico bianconero dovrà affrontarlo con qualche assenza in attacco: la situazione anche in vista della Champions

Pochissime ore a Juve-Inter, derby d’Italia attesissimo per questa terza giornata di campionato che segna la ripresa dopo la prima sosta per le nazionali. Si rientra quindi col botto, alle ore 18 all’Allianz Stadium. Una sfida fondamentale per entrambe le formazioni, soprattutto nella settimana che porta anche all’esordio in Champions League e l’inizio quindi del solito tour de force verso la seconda pausa nazionali.

L’Inter non può già sbagliare dopo il passo falso contro l’Udinese che ha creato i primi 3 punti di distacco dalla Juve, che invece è a punteggio pieno dopo le vittorie con Parma e Genoa, entrambe senza incassare gol. E con un Vlahovic redivivo che insidia Jonathan David, il grande colpo estivo di Comolli. Tudor dovrà affrontare il match con qualche defezione, come evidenziato dai convocati pubblicato sul sito ufficiale. L’assenza principale è quella di Francisco Conceicao, alle prese con dei problemi muscolari.

Juve-Inter, Conceicao e non solo fuori dai convocati. Due rientri

Niente di preoccupante per il portoghese, che però anche in nazionale si è allenato a parte e lo staff medico juventino ha preferito non rischiarlo. Non è però l’unica defezione nel reparto offensivo, visto che dall’elenco manca anche Edon Zhegrova, uno dei neo acquisti. Il kosovaro lo aveva già spiegato in conferenza, non è ancora pronto e quindi per vederlo in campo bisognerà aspettare. Out anche Fabio Miretti.

Un po’ di ansia anche per quanto riguarda l’esordio in Champions League martedì alle 21 in casa col Borussia Dortmund. Conceicao è l’unico di questi tre che potrebbe recuperare, ma non è comunque scontato. Per gli altri due il rientro slitterà ancora, ma Tudor è comunque abbastanza coperto. Fuori ovviamente anche il solito Milik mentre tornano Mattia Perin e soprattutto Juan Cabal, dopo i dieci mesi di stop per l’infortunio al crociato.

Conceicao: out per Juventus-Inter, in dubbio per Juventus-Borussia Dortmund

Zhegrova: out per Juventus-Inter e out per Juventus-Borussia Dortmund

Miretti: out per Juventus-Inter e out per Juventus-Borussia Dortmund

L’elenco completo dei giocatori a disposizione del tecnico croato: 1 Perin, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 8 Koopmeiners, 9 Vlahovic, 10 Yildiz, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Joao Mario, 30 David, 32 Cabal Murillo.