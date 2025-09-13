Juve-Inter, il segnale di Marotta: “Chivu non ne ha bisogno”

Pochi minuti prima del fischio d’inizio del derby d’Italia, le parole del presidente nerazzurro sull’allenatore e sugli spunti del match

E’ il momento di Juventus-Inter, l’attesa è finita. Partita già molto importante nonostante si sia solo alla terza giornata di campionato. Allo Stadium si confrontano probabilmente le due compagini più accreditate per contestare il primato al Napoli campione d’Italia.

Una gara che è stata presentata in questo modo da Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ai microfoni di ‘DAZN’: “Con Chivu parliamo sempre prima di ogni partita, in ogni caso lui ha affrontato tante partite importanti, non aveva bisogno dei miei suggerimenti. Parliamo comunque del derby d’Italia, uno spettacolo che va oltre il risultato e i punti, spero sia uno spot per il calcio italiano. Chi tra i giocatori dell’Inter può incidere di più? In termini anagrafici, tra i nuovi, Pio Esposito e Sucic hanno un grandissimo potenziale rapportato all’età. Ma tutti i nuovi innesti possono essere molto utili. Somiglianze tra le esperienze alla Juve e all’Inter? Difficile fare paragoni, amo l’Inter ma anche l’esperienza alla Juventus mi ha lasciato molto. Il campionato quest’anno non è iniziato benissimo, ma dobbiamo dare il massimo per provare ad accelerare”.