Juve-Inter 4-3, derby d’Italia folle: il colpo da tre punti è di Adzic

Sette reti allo Stadium, rimonte e controrimonte: esulta la squadra di Tudor con la botta da fuori del montenegrino

Altalena di emozioni nel derby d’Italia, dopo novanta e passa minuti di batti e ribatti finisce con il 4-3 per la Juventus. L’Inter reagisce dopo un brutto primo tempo, rimonta e va in vantaggio, pensa di averla vinta, ma la Juve ribalta di nuovo tutto, con il gran gol di Adzic a proiettare in vetta a punteggio pieno Tudor e soci.

Inizio di partita favorevole all’Inter quanto a predominio del campo, subito un’occasione per Barella che con un destro al volo manda a lato di pochissimo. La Juve però è compatta, concede poco e di fatto alla prima opportunità passa. Azione manovrata su sviluppi da corner, Bremer rimette al centro per Kelly che di prima intenzione infila all’angolino. Il gol per qualche minuto stordisce i nerazzurri, la Juve prende consapevolezza, ma l’Inter trova con un assolo di Calhanoglu (gran sinistro dal limite) il pareggio. Non perfetto Di Gregorio nell’occasione, anche peggio poco dopo Sommer, fulminato dalla botta di Yildiz dai 25 metri.

L’Inter riparte attaccando, senza troppe alternative, una buona azione genera il tiro cross di Carlos Augusto non raccolto da nessun compagno. Ci provano Dumfries e Calhanoglu, senza fortuna. La Juve chiude tutti i varchi ma si abbassa forse un po’ troppo e inizia a soffrire la spinta dei rivali. Chivu mette mano alla panchina e, con coraggio, toglie Barella e Lautaro Martinez per Zielinski e Bonny. E subito dopo, arriva il pari, ancora con Calhanoglu, stavolta con il destro, da dentro l’area. L’Inter continua a premere, Juve in palese affanno, con Tudor che per rifiatare sceglie Openda al posto di Vlahovic, lasciando David in panchina. Il flusso però premia l’Inter, che la ribalta, con il colpo di testa di Thuram, che non perdona. All’improvviso, però, si rimette in gara la Juve: è l’altro Thuram, quello bianconero, a siglare il pareggio, anche lui di testa. I due allenatori possono sorridere per il carattere mostrato dai propri giocatori, entrambi dovranno riflettere sul gioco e sui troppi cali di tensione.

JUVENTUS-INTER 4-3 – 14′ Kelly (J), 30′, 65′ Calhanoglu (I), 38′ Yildiz (J), 76′ M. Thuram (I), 82′ K. Thuram (J), 91′ Adzic

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 9; Napoli, Roma e Cremonese 6; Udinese e Cagliari* 4; Inter*, Como, Bologna, Lazio e Milan 3; Atalanta e Fiorentina 2; Pisa, Genoa, Parma*, Verona, Lecce e Torino 1; Sassuolo 0

*una partita in più