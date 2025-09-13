Inter, per Chivu è un disastro: “Stiamo giocando in dieci”

I vice campioni d’Italia e d’Europa fanno tanta fatica a Torino, il derby d’Italia è in salita: commenti impietosi

Ci si aspettavano gol ed emozioni dal derby d’Italia, non siamo stati delusi. Juventus e Inter tra continui e botta e risposta, meglio i bianconeri che chiudono avanti il primo tempo per 2-1, con le reti di Kelly e Yildiz, con il pari momentaneo di Calhanoglu. E ancora una volta l’Inter è in difficoltà.

I nerazzurri hanno provato a fare la partita, ma senza particolare ritmo e mordente. Con diverse prestazioni individuali poco convincenti. Critiche per Chivu ma anche per un giocatore in particolare. Mkhitaryan molto male e bersagliato sui social, ecco alcuni commenti su ‘X’:

Quello che non mi spiego è perché ancora Mkhitaryan e non Sucic o Frattesi, con uno dietro le due punte. Ma possibile che dal disastro dell’anno scorso non si abbia imparato nulla? https://t.co/2igwaKU9on — Massimo Airoldi (@MaxMairold) September 13, 2025

basta mkhitaryan bastaa — ⋆ ⋆ (@LautaroMartinaz) September 13, 2025

Primi 10min disastrosi per Mkhitaryan, non ce la può fare, oramai é finito del tutto, stiamo giocando in 10#JuveInter — 🇮🇹 Paradise Ebbasta 🇮🇹 (@EbbastaParadise) September 13, 2025

Mkhitaryan ti odio. Non ti posso più vedere. Sei vecchio, sparisci per sempre. #JuveInter — Boomzovic Brigatista anti-Tuttapposter (@Epic_Boomzovic) September 13, 2025

iniziato bene mkhitaryan — ⋆ ⋆ (@LautaroMartinaz) September 13, 2025

Vedremo cosa sceglierà il tecnico romeno nel secondo tempo, di sicuro la necessità di fare risultato c’è. Perdere anche questa volta aprirebbe la prima crisi in casa Inter, dopo solo tre giornate.