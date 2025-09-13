Atalanta
Inter, per Chivu è un disastro: “Stiamo giocando in dieci”

I vice campioni d’Italia e d’Europa fanno tanta fatica a Torino, il derby d’Italia è in salita: commenti impietosi

Ci si aspettavano gol ed emozioni dal derby d’Italia, non siamo stati delusi. Juventus e Inter tra continui e botta e risposta, meglio i bianconeri che chiudono avanti il primo tempo per 2-1, con le reti di Kelly e Yildiz, con il pari momentaneo di Calhanoglu. E ancora una volta l’Inter è in difficoltà.

Cristian Chivu
Inter, per Chivu è un disastro: "Stiamo giocando in dieci"

I nerazzurri hanno provato a fare la partita, ma senza particolare ritmo e mordente. Con diverse prestazioni individuali poco convincenti. Critiche per Chivu ma anche per un giocatore in particolare. Mkhitaryan molto male e bersagliato sui social, ecco alcuni commenti su ‘X’:

Vedremo cosa sceglierà il tecnico romeno nel secondo tempo, di sicuro la necessità di fare risultato c’è. Perdere anche questa volta aprirebbe la prima crisi in casa Inter, dopo solo tre giornate.

