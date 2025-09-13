Atalanta
Il Parma gioca, il Cagliari segna e vince: prima gioia per Pisacane

Foto dell'autore

Con un gol per tempo, i sardi prevalgono e centrano il primo successo in campionato: gialloblù con tante occasioni, imprecisi e sfortunati

Successo prezioso per il Cagliari, che batte il Parma nel primo match della terza giornata di campionato. I rossoblù ringraziano le reti di Yerri Mina nel primo tempo e di Felici nella ripresa, entrambe poco dopo la mezz’ora, per piegare la resistenza dei gialloblù, che però per la loro prestazione avrebbero meritato di più.

Giocatori del Cagliari che esultano
Il Parma gioca, il Cagliari segna e vince: prima gioia per Pisacane – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

E’ il Parma infatti a fare maggiormente la partita, con i padroni di casa che operano prevalentemente in ripartenza. Caprile deve fare gli straordinari con due ottimi interventi su Pellegrino e Cutrone. Non bene, invece, Suzuki, su un colpo di testa di Belotti, che spalanca il tap in vincente a Yerri Mina, su azione d’angolo. Così, il Cagliari va al riposo in vantaggio, potendo gestire meglio il campo nella ripresa.

Le offensive del Parma, però, dopo l’intervallo non scemano di convinzione. Caprile ancora bravo su un colpo di testa di Ndiaye e su una girata di Cutrone, lo stesso attaccante manda fuori di poco di testa, poi l’ex Oristanio ha la palla del pareggio ma colpisce una traversa clamorosa. Il Cagliari, invece, è efficacissimo in contropiede. Azione che spacca il campo di Palestra, la palla arriva ad Adopo, con Suzuki che devia sul palo. Ancora tap in vincente, stavolta di Felici, per suggellare la prima vittoria di Pisacane da allenatore in Serie A. Il Parma continua a provarci, ma non è giornata. Cutrone va a segno, ma l’azione viene invalidata per un fallo precedente di Pellegrino su Luperto.

CAGLIARI-PARMA 2-0 – 33′ Mina, 77′ Felici

CLASSIFICA SERIE A: Napoli, Juventus, Roma e Cremonese 6; Udinese e Cagliari* 4; Inter, Como, Bologna, Lazio e Milan 3; Atalanta e Fiorentina 2; Pisa, Genoa, Parma*, Verona, Lecce e Torino 1; Sassuolo 0

*una partita in più

