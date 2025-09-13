Fiorentina-Napoli, problemi per Conte: cambio obbligato

Sostituzione obbligata prima del fischio di inizio di Fiorentina-Napoli: Antonio Conte cambia assetto tattico

Scelta obbligata per Antonio Conte e nuovo KO per la partita Fiorentina-Napoli. Dopo i problemi di Rrahmani e l’infortunio di Contini alla mano, a poche ore dalla trasferta a Firenze, è arrivata un nuovo bollettino medico.

Infatti, Alex Meret era stato regolarmente convocato dal club azzurro, ma ha avuto problemi muscolari che gli impediscono di scendere in campo contro la viola. Dunque, Conte opta per Milinkovic-Savic dal primo minuto. Debutto da titolare con la maglia del Napoli per l’estremo difensore serbo.

Per Meret solo affaticamento muscolare. Proverà a recuperare in vista dell’importante match di Champions League. Meglio non rischiare. E Conte può contare su Milinkovic, un portiere d’esperienza che si giocherà le sue carte già a Firenze. Nella testa del mister, ovviamente, ci sarà spazio per entrambi i giocatori nell’arco dell’intera stagione.