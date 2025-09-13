Fiorentina-Napoli, Pioli in conferenza: “Gap con il Napoli. Kean ha fatto la sua partita”

Stefano Pioli in conferenza stampa all’Artemio Franchi di Firenze, dopo Fiorentina-Napoli: le parole a caldo del mister viola

Brutta sconfitta della Fiorentina, alla prima in campionato davanti al proprio pubblico. Stefano Pioli al termine della gara ha salutato la curva, ma sarà difficile resettare e dimenticare questa batosta nel fortino del Franchi.

La prima domanda in sala stampa è sugli obiettivi e sulle aspettative: “Noi vogliamo alzare il livello, ma non si può fare tutto in due mesi. Non sono contento di come abbiamo cominciato la partita, ma sono contento di come siamo rimasti dentro la partita. Potevamo fare gol nel primo tempo, potevamo accorciare con Piccoli e Gosens. Sulle aspettative, è cominciato un percorso e ci siamo dati l’obiettivo di alzare il livello. Non so se ci riusciremo quest’anno. A me non spaventano le critiche, che non mi toglieranno mai sogni. Oggi abbiamo visto il gap con la miglior squadra d’Italia. Tocca a noi alzare il livello della qualità di gioco. Nessuno ha la bacchetta magica, nessuno ha detto che arriveremo tra i primi quatto posti. Ma ci proveremo. I miei ragazzi hanno dato tutto, con i nostri limiti”.

Sulle sostituzioni e sulle scelte fatte durante la partita: “Io devo fare continuamente delle scelte. Prendo decisioni tutti i giorni. I cambi di oggi han funzionato, sono stati bravi quelli che sono entrati. Ma era cambiata anche la partita. Prenderò le valutazioni migliori di questa partita in vista della gara contro il Como. Chi è entrato, è entrato bene e questo lo valuterò sicuramente”.

Quali sono le fragilità da correggere il prima possibile: “Abbiamo recuperato tanti palloni, ma il Napoli ha qualità e fisicità. Oggi le nostre difficoltà sono state evidenziate anche per le qualità del Napoli. Nelle palle inattive hanno dimostrato più attenzione di noi. Ho apprezzato la volontà della squadra di restare dentro la partita”.

Su Moise Kean: “Moise ha avuto le sue occasioni e ha fatto la sua partita. Mi auguro che si sblocchi prima possibile. Ha fatto quello che doveva fare”

Sull’emozione di tornare al Franchi: “Questo stadio mi emoziona e mi fa sentire qualcosa dentro. Sono contento di essere qua. Sono molto motivato e fiducioso, soprattutto stasera”