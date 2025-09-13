Serie A, Juventus-Inter 0-0 | Barella al volo, palla a lato di pochissimo LIVE

Seconda partita in programma questo sabato e valida per la terza giornata del campionato di Serie A: c’è il Derby d’Italia

Ci siamo, l’attesa è finita: la partita più importante, valida per il terzo turno, vedrà di fronte la Juventus e l’Inter nel più classico e sentito dei Derby d’Italia.

I bianconeri padroni di casa, guidati in panchina da Igor Tudor, arrivano all’appuntamento col morale alle stelle dopo i sei punti conquistati nelle prime due partite contro Parma e Genoa grazie alle reti dei bomber Jonathan David e Dusan Vlahovic, segnalato in grande crescita dopo gli impegni delle Nazionali.

Di contro, i nerazzurri dell’allenatore Cristian Chivu, sono reduci dalla cocente sconfitta interna patita contro l’Udinese di Kosta Runjaic per 2-1 che segue, invece, il roboante 5-0 rifilato all’esordio al Torino di Marco Baroni. Calciomercato.it vi offre la cronaca del matchn dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-INTER

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie; Yildiz, Koopmeiners; Vlahovic. All. Tudor

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; M. Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu

CLASSIFICA SERIE A: Napoli, Juventus, Roma e Cremonese 6; Udinese e Cagliari* 4; Inter, Como, Bologna, Lazio e Milan 3; Atalanta e Fiorentina 2; Pisa, Genoa, Parma*, Verona, Lecce e Torino 1; Sassuolo 0

*una partita in più