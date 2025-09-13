Atalanta
DIRETTA Serie A, Fiorentina-Napoli 0-2 | Hojlund subito a segno! – LIVE

Si chiude questo sabato, valido per la terza giornata del campionato di Serie A, con l’ultima sfida in programma

Dopo Cagliari-Parma e l’atteso Derby d’Italia tra Juventus e Inter, va in archivio il sabato della terza giornata del campionato di Serie A con la sfida tra la Fiorentina e il Napoli.

I padroni di casa, guidati in panchina da Stefano Pioli, sono reduci dal pareggio a reti bianche contro il Torino di Marco Baroni lontano dalle mura amiche. E segue l’altro conquistato all’esordio sul campo del Cagliari di Fabio Pisacane, 1-1 il risultato finale con rete viola siglata da Rolando Mandragora.

Di contro, i campioni d’Italia in carica dell’allenatore Antonio Conte sono a punteggio pieno in classifica dopo le vittorie contro il Sassuolo di Fabio Grosso e gli stessi sardi citati precedentemente. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-NAPOLI

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Dzeko, Kean. All. Pioli

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund All. Conte

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 9; Napoli, Roma e Cremonese 6; Udinese e Cagliari* 4; Inter*, Como, Bologna, Lazio e Milan 3; Atalanta e Fiorentina 2; Pisa, Genoa, Parma*, Verona, Lecce e Torino 1; Sassuolo 0

*una partita in più

