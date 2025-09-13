DIRETTA Serie A, Cagliari-Parma 0-0: al via il match LIVE

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, riparte il campionato di Serie A con il primo dei tre anticipi di quest’oggi

Riparte la massima serie italiana, dopo la pausa per le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali, con Gennaro Gattuso che ha esordito sulla panchina dell’Italia come commissario tecnico.

Il Cagliari padrone di casa, guidato in panchina da Fabio Pisacane, ha conquistato un punto in due partite, frutto del pareggio casalingo all’esordio contro la Fiorentina di Stefano Pioli e della sconfitta sul campo dei campioni d’Italia in carica del Napoli di Antonio di Conte.

Stessa situazione per il Parma dell’allenatore Carlos Cuesta: dopo il 2-0 patito in trasferta contro la Juventus di Igor Tudor, i ducali hanno pareggiato tra le mura amiche contro l’Atalanta di Ivan Juric nel turno precedente. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Unipol Domus’ di Cagliari.

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-PARMA

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Luperto, Mina, Obert; Folorunsho, Prati, Adopo; Gaetano, Esposito; Belotti. All. Pisacane

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Ndiaye, Valeri; Delprato, Ordonez, Bernabé, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta

CLASSIFICA SERIE A: Napoli, Juventus, Roma e Cremonese 6; Udinese 4; Inter, Como, Bologna, Lazio e Milan 3; Atalanta e Fiorentina 2, Cagliari, Pisa, Genoa, Parma, Verona, Lecce e Torino 1; Sassuolo 0