De Bruyne e Hojlund on fire: il Napoli cala il tris e aggancia in vetta la Juventus

Altro messaggio lanciato dagli Azzurri che centrano la terza vittoria consecutiva (su tre gare stagionali)

(Quasi) tutto facile per il Napoli di Antonio Conte che al ‘Franchi’ regola la Fiorentina con un rotondo 1-3. Partita mai in discussione che gli Azzurri sono stati capaci prima di sbloccare con De Bruyne su rigore al 6‘ e poi sigillare con i primi gol in Azzurro di Hojlund e Beukema. Il gol di Ranieri al minuto 79 rianima la compagine di Pioli che però non riesce a completare la rimonta.

Assoluta prova di forza quella dei Campioni di Italia uscenti che, dopo l’iniziale fase di studio, passa con l’ex Manchester City, freddissimo dagli undici metri a spiazzare De Gea. Il rigore, concesso per il netto fallo commesso da Comuzzo ai danni di Anguissa, matura a seguito di un’azione pirotecnica nella quale prima Di Lorenzo e poi lo stesso De Bruyne erano andati a un passo dal gol. Il pallone in buca d’angolo, come detto, alla fine lo mette il tuttocampista belga dal dischetto: palla da una parte, De Gea dall’altra.

Il pressing del Napoli è feroce, i buchi difensivi della Fiorentina troppo evidenti. Passano dieci giri di lancetta e i gigliati capitolano. Assist al bacio di Spinazzola che taglia in due la retroguardia di Pioli e manda in porta Hojlund: l’ex attaccante dello United è molto bravo a scattare sul filo del fuorigioco eludendo la marcatura dell’ultimo difensore grazie ad un ottimo movimento a mezzaluna e a battere De Gea con un tiro preciso che bacia la parte interna del palo prima di insaccarsi.

Al 25′ ancora De Bruyne sfiora il gol, trovando l’attenta risposta di De Gea che si supera. Il primo squillo della Fiorentina arriva solo a cavallo della mezz’ora: al termine di un buon contropiede, Dodo crossa in area: provvidenziale l’intervento di Di Lorenzo che anticipa Kean prima che l’attaccante della Fiorentina possa depositare in rete da due passi.

Fiorentina-Napoli 1-3, tardiva la reazione Viola: brilla De Bruyne

Il secondo tempo inizia con uno spartito analogo. Molto più in palla gli Azzurri che pungono già al 51′. Azione in solitaria di Hojlund che fisicamente sguscia via per l’ennesima volta dalla marcatura di Pongracic: il tiro di Politano trova pronto De Gea in copertura del primo palo.

Sul cross seguente il Napoli cala il tris: con fame e con voglia Anguissa si avventa sul pallone prima che questo finisca sul fondo, pescando tutto solo nel cuore dell’area di rigore l’accorrente Beukema che da due passi insacca. La partita vive poi una lunga fase di stanca fino all’ultimo terzo: a rivitalizzarla – grazie anche ai cambi di Pioli – è Ranieri con un preciso fendente sul quale Milinkovic Savic non può nulla.

Passano tre minuti e i padroni di casa sfiorano il clamoroso 2-3: prima Piccoli, lanciato a rete da uno splendido tracciante di Fazzini, si fa ipnotizzare da Milinkovic Savic in uscita. Poi ci pensa Gosens a far tremare il Napoli: il suo colpo di testa, però, si spegne largo sul fondo.

A ridosso del novantesimo i partenopei capiscono che sono nuovamente chiamati a chiudere la partita: lo squillo di Elmas non buca l’attento De Gea. Sono i titoli di coda di un match nel quale la corazzata di Conte lancia un altro imperioso messaggio al campionato.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* e Juventus* 9; Roma e Cremonese 6; Udinese e Cagliari* 4; Inter*, Como, Bologna, Lazio e Milan 3; Atalanta e Fiorentina* 2; Pisa, Genoa, Parma*, Verona, Lecce e Torino 1; Sassuolo 0.

*una partita in più