Conte alza ancora l’asticella: “Non ci sta fare una cosa del genere”

Le parole del tecnico degli Azzurri ai microfoni di Sky al triplice fischio del match del Franchi: diversi i temi affrontati dall’allenatore pugliese

Grazie ad una prestazione solida propiziata da un approccio veemente al match, il Napoli cala il tris al Franchi e ritorna in vetta a quota 9 punti, gli stessi della Juventus. Match guidato in lungo e in largo dagli Azzurri che hanno avuto il merito di incanalare sin da subito la gara nei binari più congeniali alla qualità dei suoi interpreti. Diversi i temi affrontati da Antonio Conte ai microfoni di Sky:

ANALISI DELLA GARA – “Abbiamo risposto presente per gran parte della partita. C’è stato un approccio molto importante. Abbiamo dominato, creando tante occasioni obbligando De Gea a fare tante parate: non ci sta che facciamo un finale del genere. Dobbiamo migliorare, i ragazzi sanno cosa mi sia piaciuto e cosa no. Abbiamo concesso questo gol e siamo andati un po’ in affanno: son partite che quando hai quest’approccio, devono essere chiuse fino alla fine”.

HOJLUND – “Rasmus è un ragazzo che ha 22 anni, lo abbiamo preso dallo United visto che ha portato con McTominay (ride, ndr). Ha un potenziale importante, può ancora crescere e migliorare: ha buonissime prospettive. Caratteristiche da Champions? Abbiamo preso Hojlund per sostituire Lukaku. Al di là dell’attacco dello spazio, hai bisogno anche di un attaccante che tenga la palla e cercare di sfruttare quando la palla è aperta, gli spazi in profondità senza venire incontro”.

POI SULL’IMPORTANZA DELL’AVVERSARIO – “Siamo stati molto attenti, concentrati. Abbiamo fatto giocare pochissimo la Fiorentina perché andavamo molto alti a prenderli creando tante chances contro una squadra che sono anni è strutturata per fare tutte le competizioni. Non sono giocatori ‘bravini’, ma bravi: chi arriva in finale nelle competizioni europee non ha giocatori bravini: la Fiorentina si è assestata a quel livello e venire qui a vincere la partita ci deve dare gioia, forza. I ragazzi, però, sanno che cerco di guardare il bicchiere mezzo vuoto per mostrare le cose da migliorare”.