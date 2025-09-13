Ammutinamento e addio già scritto: dall’Inter alla Capitale

Un’operazione di mercato che sta prendendo forma in vista dell’anno nuovo: intrigo Inter, il suo futuro sarà nella Capitale

Dopo un’estate fatta di grandi novità in sede di calciomercato, di scommesse e qualche certezza, è evidente come ora sia il campo il protagonista.

La Serie A ha già regalato alcune indicazioni sulle squadre più in forma, con Napoli, Juventus, Roma e la sorpresa Cremonese a punteggio pieno dopo due giornate. Chi un passo falso lo ha già registrato è l’Inter di Cristian Chivu – contro l’Udinese – e che nell’ultimo giorno a disposizione ha accolto ad Appiano Gentile Manuel Akanji, un centrale di grande esperienza, voglioso di rilanciarsi dopo gli ultimi tempi difficili vissuti a Manchester.

D’altro canto il mercato non dorme mai e la dirigenza di Viale della Liberazione sta proseguendo nel lavoro certosino imposto da Oaktree, a caccia di giovani talenti ma non solo per garantire all’Inter un futuro roseo e vincente. A tal proposito uno dei focus che Marotta e Ausilio stanno provando a portare avanti riguarda sicuramente la difesa.

Perché nonostante l’approdo di Akanji in vista dell’estate 2026 è prevista una vera e propria rivoluzione nella retroguardia nerazzurra. Acerbi, Darmian e de Vrij restano in scadenza e visto anche l’avanzare degli anni difficilmente rimarranno oltre il 30 giugno. A questo punto, però, dall’Inghilterra arriva una notizia che non farà piacere ai vertici di Viale della Liberazione. E una nuova partenza all’orizzonte.

Addio Inter: “È pronto a lasciare il club”

‘Tbrfootball.com’ ha parlato in maniera approfondita di un nome che all’Inter, negli ultimi tempi, piace parecchio per rinforzare la difesa di Cristian Chivu. Joel Ordonez, 21 anni, nazionale ecuadoregno che ha attirato l’attenzione di diverse grandi società per l’anno prossimo.

Durante l’estate il giocatore si è rifiutato, per un periodo, di allenarsi poiché voleva trasferirsi all’Olympique Marsiglia. Oggi stando alle parole del capo-corrispondente di ‘Tbbr.com’ Graeme Bailey vi sarebbe la minaccia del Chelsea che incombe.

Secondo quanto riferito dal noto giornalista, infatti, in occasione della partita tra Ecuador e Argentina valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, il centrale sarebbe stato seguito da vicino da rappresentati di Aston Villa e Chelsea. “È un giovane difensore eccezionale, è lecito che lasci il Club Bruges nel 2026“.

Bailey ha detto, secondo le sue fonti, come gli sia stato confidato che il giocatore saluterà il Belgio ben prima dell’inizio del Mondiale. Nessuna sorpresa dunque nel vedere scout di Chelsea e Aston Villa presenti sugli spalti per il match vinto poi dall’Ecuador contro l’Argentina: un test che Ordonez ha superato brillantemente.

Ordonez, sotto contratto con il Club Bruges fino al 2028, è stato tra i migliori in campo ed i ‘Blues’ sembrano essersi convinti dal farsi avanti con l’arrivo dell’anno nuovo: la ricerca di un difensore centrale resta di primaria importanza per la squadra allenata da Enzo Maresca. Il lungo infortunio di Colwill e i problemi di Fofana potrebbero dare il via ad uno dei primissimi colpi del 2026. Con buona pace dell’Inter.