Da Vlahovic a Barella: i 5 calciatori di Juventus e Inter con le modifiche maggiori al valore di mercato

Juventus-Inter è alle porte, scopri quali sono i 5 calciatori che hanno subito la variazione più ampia nel loro valore di mercato, dopo l’ultimo aggiornamento

Manca sempre meno all’attesissimo derby d’Italia in programma il 13 settembre alle 18.00. Alla terza giornata di Serie A, andrà già in scena una sfida potenzialmente decisiva per le sorti del campionato, con il Napoli che osserverà prima di scendere in campo contro la Fiorentina al fischio finale del match dello Stadium.

L’incontro più giocato nella storia del nostro campionato, non sarà mai una sfida banale. Tudor e Chivu, allenatori alla prima esperienza in un derby d’Italia e già chiamati a non fallire. Specialmente il tecnico nerazzurro, reduce da una pessima sconfitta per 2-1 contro l’Udinese, a San Siro, prima della sosta per le nazionali.

Due squadre forti, in corsa per un piazzamento alto in classifica e con nuovi e vecchi protagonisti in campo. In vista del big match, con l’ausilio di Transfermarkt, abbiamo stilato un elenco dei 5 calciatori che hanno subito la variazione maggiore nel proprio valore di mercato, dopo l’ultimo aggiornamento. C’è chi è salito e chi è sceso, a testimonianza del periodo di forma e non solo.

Kenan Yildiz: il gioiello in rampa di lancio

Abbiamo scelto di iniziare con l’attaccante della Juventus, che ha subito una variazione minima nella crescita dopo l’ultimo upgrade per i valori di mercato. Il giovanissimo talento bianconero ha visto salire il proprio prezzo di 5 milioni, raggiungendo la cifra tonda di 50 milioni complessivi. Solo un dato indicativo, sapendo bene qual è il valore per il club.

La Juve non lo cederà per meno di circa 100 milioni di euro e ne ha rifiutati ben 80 dal Chelsea nell’ultima sessione di calciomercato. Ora è il numero 10 e trascinatore della squadra e lo scorso anno ha siglato anche una doppietta devastante nel pirotecnico 4-4 che ha tolto punti preziosissimi all’Inter nella corsa scudetto. In certe gare si esalta.

Nicolò Barella: la flessione del super centrocampista

Non è più il Barella di un tempo? I numeri dicono che il top centrocampista nerazzurro sta vivendo una piccola flessione, mostrata anche con la nazionale italiana. Il rendimento di Nicolò si è leggermente abbassato negli ultimi mesi, forse per via anche della mole enorme di partite giocate e della stanchezza che ha preso il sopravvento su un calciatore non più giovanissimo.

Il suo valore di mercato resta alto, ma dopo l’ultimo aggiornamento ha subito un calo di 5 milioni di euro. Resta un profilo preziosissimo, da 75 milioni di euro, nonché uno dei più cari di tutta la rosa interista. Ora è chiamato a rialzarsi, ritrovare le giuste forze e riprendere in mano il centrocampo nerazzurro, che ha un disperato bisogno del suo prime.

Denzel Dumfries: la spina nel fianco

Sale di 7 milioni il valore complessivo di Denzel Dumfries, uno dei calciatori con la variazione maggiore nel proprio valore tra i giocatori presenti e potenziali titolari del derby d’Italia. L’esterno olandese, che lo scorso anno sembrava a un passo dall’addio, ha poi vissuto una stagione da top player, rendendo anche meglio del suo compagno Dimarco sull’altra fascia.

Valore aggiunto totale, in rete anche contro l’Udinese nella disfatta pre sosta. Oggi è un intoccabile per Chivu e anche le voci di un interessamento estivo del Barcellona si sono spente con un nulla di fatto. Resta uno degli esterni più inarrestabili del nostro campionato e tra i migliori per spinta offensiva e senso del gol in tutta Europa. Valore di mercato 35 milioni, per via dei suoi quasi 30 anni.

Federico Dimarco: un calo fisiologico

Aspettarsi un rendimento top costante da un esterno di spinta come lui era difficile. Specialmente a quasi 28 anni. Federico Dimarco resta un top assoluto del nostro campionato, per il ruolo che ricopre specialmente, ma l’ultima stagione lo ha visto meno protagonista. Non sono mancati i gol e un apporto importante alla squadra, ma anche qualche lacuna difensiva.

L’aumentare dell’età, i mancati successi con l’Inter e i disastri della nazionale italiana lo hanno portato a perdere 10 milioni dal valore complessivo per Transfermarkt. Oggi l’esterno sinistro ha raggiunto un costo di 50 milioni totali, rimanendo comunque tra i più preziosi in casa nerazzurra. Nel derby d’Italia e per tutta la stagione, servirà la sua versione migliore per tornare a vincere.

Dusan Vlahovic: il caso eterno

Prima la colpa ad Allegri, poi a Thiago Motta, nel mezzo la sfortuna per la pubalgia e infine le critiche per una scarsa forza psicologica contro la pressione di un top club. Dusan Vlahovic ne ha sentite di ogni dal suo arrivo alla Juventus nel gennaio del 2022 e da allora è ancora in bianconero per provare a fare la differenza.

Questa stagione l’ha incominciata con 2 gol da subentrato in 2 partite, ma dopo un’estate passata a cercare una nuova destinazione. Resta un nome di primo piano, ma il suo valore di mercato è sceso di 10 milioni di euro, passando da 45 a 35 milioni complessivi. Decisivo, anche, il suo status contrattuale (scadenza nel 2026 ndr), e il rapporto burrascoso con il club. Il futuro resta tutto da scrivere.