Nuovo Ds Inter, scelto Giuntoli con Ausilio in Arabia

Cambiamenti nell’asse dirigenziale del club milanese, Marotta chiama l’ex bianconero a Milano per prendere il posto dello storico ds

Meno di 24 ore al big match Juventus-Inter, primo snodo fondamentale nella stagione di entrambe. La pressione sale, i punti in palio come sempre sono ben più dei tre canonici, in un duello classico del nostro calcio e che può già dare indicazioni importanti per l’andamento del campionato. Ma il derby d’Italia si ripropone anche in altre vesti, coinvolgendo gli intrecci di mercato.

Il momento per il club nerazzurro è abbastanza delicato e sarà fondamentale provare a fare risultato allo Stadium, ma nel mentre ci sono anche vicende extra campo a tenere banco. Piero Ausilio è corteggiato da Simone Inzaghi, che lo vuole all’Al Hilal con lui in Arabia. L’idea dell’addio del direttore sportivo, dopo una lunga parabola ad Appiano Gentile, inizia a prendere forma. E tra i suoi potenziali sostituti prende corpo la candidatura di Cristiano Giuntoli.

Giuntoli all’Inter, il verdetto del sondaggio di CM.IT parla chiaro

E’ una delle ipotesi avanzate dalla redazione di Calciomercato.it nel suo classico sondaggio giornaliero sui social. Il profilo dell’ex dirigente di Napoli e Juventus è stato il più votato nel sondaggio su Telegram.

Secondo il 43% dei votanti, dovrebbe essere proprio lui a rilevare Ausilio, rilanciando la sua carriera dai vice campioni d’Europa, dopo la fine ingloriosa del suo periodo torinese. Meno battute le altre ipotesi: solo il 28% dei voti per l’idea Paratici, ancora meno per altre eventualità. La promozione di Baccin è stata ritenuta idea valida dal 24% dei votanti, quasi nessuno ha invece espresso preferenze per Salihamidzic, altro nome in orbita bianconera.