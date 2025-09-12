L’ultimo Juve-Inter, poi l’addio: confronto con Marotta e Oaktree

Quello che si giocherà tra poche ore può essere seriamente l’ultimo derby d’Italia in nerazzurro: la decisione arriverà a breve

Poche ore al primo vero big match della stagione in Serie A. Il derby d’Italia è alle porte, attesissimo anche per vedere all’opera qualche nuovo acquisto. In particolare Akanji, arrivato nelle ultime ore di mercato facendo ‘cambio’ con Pavard, e Diouf tra i nerazzurri. E Zhegrova e Openda per i bianconeri, anche se il kosovaro non è ancora pronto e non sarà quindi della partita. Un’altra delle questioni interessanti riguarda Dusan Vlahovic, a segno per tre partite di fila tra Juve e Serbia prima del brusco 0-5 in casa con l’Inghilterra.

Come sempre sono tantissimi gli elementi da studiare, anche qualche numero che riguarda la costruzione delle due rose. Quella dell’Inter ad esempio è costata circa 287 milioni di euro e ora ne vale praticamente oltre 700. Frutto del lavoro della società che è stata costretta – almeno prima dell’ultima sessione – a stare molto attenta ai conti e prediligere i parametri zero e i cartellini economici. Al contrario la Juve attuale è costata addirittura circa 490 milioni e non raggiunge i 600 milioni di valore attuale. Si è rivalutata sì, ma di poco. Complici sicuramente i tanti cambiamenti nella dirigenza in questi anni, altra differenza sostanziale con il club di viale della Liberazione, dove c’è stata grandissima continuità. Almeno fino ad ora, visto che potrebbe cambiare a breve.

Ausilio-Al Hilal, 3 milioni sul piatto: la decisione dopo il colloquio con Marotta e Oaktree

Il discorso riguarda infatti proprio la direzione sportiva e il futuro di Piero Ausilio, all’Inter ormai da 15 anni. Praticamente una vita, la metà con Marotta prima ad e ora presidente. Il dirigente classe 1972 è sostanzialmente di fronte a un bivio, forse il più importante della sua carriera e della sua vita. Il punto è noto, restare in Italia oppure cambiare totalmente accettando la corte dell’Al Hilal del suo vecchio mister Simone Inzaghi.

Il club saudita – racconta ‘Il Corriere dello Sport’ – ha messo sul piatto un ingaggio da ben 3 milioni di euro, oltre ovviamente a una libertà di manovra decisamente importante. Per ora una risposta definitiva non è ancora arrivata, ma verrà presa dopo un confronto approfondito sia col presidente Marotta che con la proprietà Oaktree. Insomma, è tutto molto in bilico perché la proposta è molto allettante in tutti gli aspetti. La possibilità che quello di domani sia l’ultimo Juve-Inter e quello appena chiuso sia stato l’ultimo mercato per Ausilio con l’Inter, è reale. Anche se pare ancora probabile che il ds dica no e resti a Milano.