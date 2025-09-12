Infortunio in Nazionale: UFFICIALE, salta il match contro i nerazzurri

Il bianconero costretto a saltare il match di Serie A: l’infortunio è ufficiale

La pausa delle Nazionali rappresenta sempre un momento da incubo per gli allenatori e i club, che non possono avere sotto controllo i propri calciatori. Il rischio che qualcuno possa tornare infortunato è sempre tangibile.

Così è stato per esempio in casa Udinese. Il club friulano infatti ha annunciato come Vakoun Bayo dovrà restare fermo per infortunio e salterà la sfida di campionato in programma domenica alle 15 a Pisa contro i nerazzurri. L’attaccante ivoriano non sarà della partita per via di un problema alla coscia sinistra rimediato con la sua nazionale. Lo ha fatto sapere la stessa società friulana attraverso un comunicato ufficiale. Questo il comunicato pubblicato dal club bianconero:

“Udinese Calcio comunica che Vakoun Bayo ha riportato, nel corso dell’impegno con la nazionale, una forte contusione alla parte posteriore della coscia sinistra che sarà valutata quotidianamente la prossima settimana dallo staff sanitario”.

L’ivoriano dunque non sarà a disposizione di mister Runjaic e oltre alla gara contro il Pisa potrebbe non essere a disposizione pure per il match contro il Milan, in programma sabato 20 alle 20.45 al Bluenergy Stadium.