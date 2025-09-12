Grave infortunio al rientro dalla nazionale: tre mesi di stop

Il calciatore mette nei guai il tecnico e i suoi compagni, problema fisico molto serio: il comunicato ufficiale non lascia scampo

La ripartenza di campionati e coppe è ormai realtà, si è conclusa la pausa nazionali alla fine del mercato e adesso per gli appassionati si entra nel primo entusiasmante tour de force. Ora si fa sul serio, primi match di una certa importanza e punti pesanti in palio nei tornei nazionali come nelle coppe europee. Ma la cadenza ravvicinata degli impegni esige già il suo tributo. Si registra un altro infortunio piuttosto serio, un grosso problema per l’allenatore.

La tegola piove questa volta sul Real Madrid, che perde Rudiger per circa tre mesi. Il difensore tedesco ha accusato un problema muscolare che è stato valutato attraverso gli esami strumentali e il responso è stato devastante. Lesione al retto femorale della coscia sinistra, questo è quanto si apprende dal comunicato dei ‘Blancos’.

Nella nota emessa dal club, è stato aggiunto che le condizioni del calciatore verranno valutate con successivi aggiornamenti. Ma da ‘As’ arrivano indiscrezioni sull’effettiva durata dello stop. Si parla di 10-12 settimane di stop, dunque considerando una lesione di alto grado della zona interessata. Il che vuol dire che il 2025 calcistico di Rudiger è praticamente concluso, incluso il match tra Real Madrid e Juventus, in Champions, del prossimo 22 ottobre.