Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Grave infortunio al rientro dalla nazionale: tre mesi di stop

Foto dell'autore

Il calciatore mette nei guai il tecnico e i suoi compagni, problema fisico molto serio: il comunicato ufficiale non lascia scampo

La ripartenza di campionati e coppe è ormai realtà, si è conclusa la pausa nazionali alla fine del mercato e adesso per gli appassionati si entra nel primo entusiasmante tour de force. Ora si fa sul serio, primi match di una certa importanza e punti pesanti in palio nei tornei nazionali come nelle coppe europee. Ma la cadenza ravvicinata degli impegni esige già il suo tributo. Si registra un altro infortunio piuttosto serio, un grosso problema per l’allenatore.

Giocatore infortunato in barella
Grave infortunio al rientro dalla nazionale: tre mesi di stop – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) 

La tegola piove questa volta sul Real Madrid, che perde Rudiger per circa tre mesi. Il difensore tedesco ha accusato un problema muscolare che è stato valutato attraverso gli esami strumentali e il responso è stato devastante. Lesione al retto femorale della coscia sinistra, questo è quanto si apprende dal comunicato dei ‘Blancos’.

Nella nota emessa dal club, è stato aggiunto che le condizioni del calciatore verranno valutate con successivi aggiornamenti. Ma da ‘As’ arrivano indiscrezioni sull’effettiva durata dello stop. Si parla di 10-12 settimane di stop, dunque considerando una lesione di alto grado della zona interessata. Il che vuol dire che il 2025 calcistico di Rudiger è praticamente concluso, incluso il match tra Real Madrid e Juventus, in Champions, del prossimo 22 ottobre.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie