“Fuori tre mesi”, tifosi disperati: neo acquisto subito ko

Le ultime sull’infortunio dell’attaccante che starà lungamente ai box. Arriva l’annuncio dell’allenatore

Archiviata la sosta per le nazionali è tempo di tornare in campo in tutta Europa. Riprendono la marcia i campionati tra i quali anche la Premier League, che quest’anno presenta svariate candidate al titolo.

Tra le squadre attorno a cui c’è più attenzione mediatica spicca anche il Chelsea di Enzo Maresca che si può fregiare del titolo di campione del Mondo conquistato in estate dopo aver battuto in finale del Mondiale per Club il PSG.

L’annata dei ‘Blues’ non è però iniziata in maniera semplice tra problemi al di fuori del terreno di gioco e qualche infortunio di troppo che ha ridotto la rosa a disposizione dell’allenatore italiano.

7 punti nelle prime tre partite per i londinesi che fronteggeranno domani il Brentford fuori casa in una gara presentata dallo stesso Maresca in conferenza: “Penso che sia sempre una partita dura. Lo è stato anche l’anno scorso in entrambe le gare. La Premier League è il campionato migliore del mondo perché contro qualsiasi club è sempre dura. Domani ci aspettiamo esattamente la stessa cosa”.

Chelsea, Delap ko: le parole di Maresca

In conferenza Maresca ha parlato anche degli infortunati: “Cole Palmer ha partecipato all’allenamento di ieri per la prima volta, non per tutta la sessione. Abbiamo un’altra sessione questo pomeriggio e proveremo a vedere se sta bene, altrimenti domani sarà fuori. Si sta riprendendo da un infortunio, non è questione di gestirlo, è solo questione di riprendersi da un infortunio. Quando è disponibile, dobbiamo gestirlo noi, data la quantità di partite”.

Spazio poi al ko più grave di questo inizio stagione che riguarda Liam Delap sul quale ci sono aggiornamenti: “Liam starà fuori per circa 10-12 settimane“, ha dichiarato il tecnico dei Blues in vista della sfida di Premier League di sabato contro il Brentford, aggiungendo che “c’è ancora molta strada da fare”.

Infine sui sudamericani: “I tre giocatori brasiliani sono arrivati ​​ieri ma non si sono allenati. Moi è arrivato ieri sera: non l’ho visto, lo vedrò oggi. Per tutti loro è un punto interrogativo per domani. Quando giocheranno in Bolivia, sarà difficile. Spero che possano tornare presto”.